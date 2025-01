Al rione Aler in arrivo spazi verdi, giochi e una pista di skiroll

Sarà uno degli ultimi passi nella riqualificazione del quartiere e porterà a una sistemazione degli spazi verdi, all’installazione di giochi per i bambini, percorsi pedonali, una pista per lo skiroll e a un nuovo disegno per la piazza interna intitolata al maresciallo capo Valerio Renzi, comandante della stazione dei carabinieri ucciso dalle Brigate Rosse nei primi anni ‘80.

L’operazione porterà al restyling del contesto attorno al rione Aler, facendo così da completamento alla costruzione delle nuove palazzine, del nuovo palazzetto dello sport e di tutte le altre strutture realizzate in questi anni tra via Di Vittorio e viale Martiri della Libertà. La Giunta guidata dalla sindaca Laura Borella ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica e al progetto esecutivo per i lavori di sistemazione del contesto urbano del quartiere don Moscotti: i due documenti sono stati approvati nello stesso momento dall’Amministrazione e si inseriscono nel maxi-piano di riqualificazione del Contratto di Quartiere, con cui da una dozzina di anni si sta dando un nuovo volto al rione Aler. In particolare, a ricevere l’ok del Comune è stato il secondo lotto delle opere, che riguarda i lavori sulle aree verdi e piazza Renzi. Per gli interventi si prevede una spesa complessiva di oltre 1 milione e 214mila euro. Si punta in questo modo a migliorare la funzionalità della zona sia per chi ci vive sia per chi la frequenta e la frequenterà, in primis per utilizzare le diverse nuove strutture sportive create con la rigenerazione del quartiere, ossia il palazzetto dello sport, il vicino skate park di via Perosi e, da ultimo, il campetto polifunzionale per il gioco all’aperto di basket, pallavolo e altre discipline. E una nuova, ulteriore struttura per lo sport arriverà anche con questa tranche di lavori: si tratterà di un percorso di skiroll, una pista per attività amatoriale da costruire all’interno dell’area verde tra via dei Ciliegi e viale Martiri della Libertà. Accanto a questo ci sarà la riqualificazione dei vari spazi verdi con la posa di arredo urbano, illuminazione e giochi, la creazione di percorsi di collegamento ciclopedonali e di un playground per i bambini e il rifacimento della piazza dedicata al maresciallo Renzi.

Fabio Luongo