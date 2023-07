Al pronto soccorso per età Una corsia d’argento per accorciare le attese

di Barbara Calderola

Osservazione breve per anziani, al pronto soccorso di Vimercate è finito il rodaggio della nuova corsia taglia attese per “over“: cinque posti letto per una degenza fra le 44 e le 46 ore. Scatta la riorganizzazione per prendersi cura dei più fragili in modo mirato, un percorso per la fascia che rappresenta il 18% degli accessi totali in emergenza. Una grossa fetta di pazienti per un servizio che registra in media 200 visite al giorno.

"È una nostra esclusiva", sottolinea la direzione dell’Asst Brianza con una punta di orgoglio. È nata così la riposta su misura: "Premessa, il progressivo invecchiamento della popolazione con casi sempre più complessi che la maggior parte delle volte vede la convivenza di più malattie", spiega la primaria Tiziana Fraterrigo. Da qui l’idea di creare iter di diagnosi e cura specifici "con personale dedicato", sottolinea la geriatra Susanna Motta, una dei cinque specialisti della branca che si avvicendano nell’area: con lei ci sono Alessandra Bonfanti, Marco Motta, Fabrizio Pesenti, Carlo Bellasio. Il loro compito è valutare la situazione che non è mai semplice nella sua interezza. Fra gli obiettivi dell’innovazione, "la riduzione del tasso di ospedalizzazione, il ritorno in pronto soccorso e le complicanze legate al ricovero – elenca la dottoressa – ma anche garantire dimissioni sicure individuando i bisogni da tradurre in un progetto personalizzato di assistenza con generale miglioramento della qualità di vita del malato e di chi se ne occupa".

Al centro del cambiamento ci sono anche i caregiver, la parola d’ordine "è appropriatezza", la ricerca continua di un equilibrio fra necessità e disponibilità. L’avvio a marzo in sordina e ora le prime statistiche spalmante su due mesi: in 60 giorni sono entrati in Osservazione breve geriatrica in 124, l’età media è di 86 anni, qualcuno disabile, molti in condizioni delicate.

Il 66% deve fare i conti con il decadimento cognitivo e la ragione per cui ha chiesto aiuto è legata a problemi respiratori con codice 3 di accettazione al triage (nella vecchia classificazione era azzurro). La permanenza è stata in genere di 48 ore.

Dopo due giorni il 55% è stato dimesso, il 23% delle volte attraverso dimissioni protette, mentre per 1 su 5, il 20%, il cammino è proseguito con il ricovero in reparto. Per ciascuno la certezza di essere seguito "nel rispetto delle peculiarità legate a un particolare momento della vita".