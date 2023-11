Al Manzoni il tramonto di un regno. Cirillo porta in scena “Ferdinando“

Arturo Cirillo riporta in scena, al teatro Manzoni, “Ferdinando“, capolavoro della drammaturgia di Annibale Ruccello (1956-1986). Appuntamento venerdì e sabato alle 21 e domenica alle 16. Biglietto intero da 17 a 30 euro. Con questo allestimento, Cirillo, dopo le fortunate prove dello stesso autore “Le cinque rose di Jennifer“ e “L’ereditiera“ (entrambe vincitrici del Premio Ubu), firma un altro classico e allo stesso tempo contemporaneo capolavoro.

“Ferdinando“ è considerato uno dei testi più significativi della drammaturgia novecentesca. Agosto 1870: il Regno delle Due Sicilie è caduto e la baronessa borbonica Donna Clotilde, nella sua villa, si è “ammalata“, tanto è il disprezzo per il re sabaudo, salito al potere e per l’Italia piccolo-borghese, nata dalla recente unificazione.

Ad assistere l’ipocondriaca nobildonna è Gesualda, cugina povera e inacidita dal nubilato, ma segreta amante di Don Catellino, prete corrotto.

I giorni passano tutti uguali tra pasticche e decotti, fino all’arrivo di Ferdinando, sedicenne dalla bellezza adolescenziale, che getterà la casa nello scompiglio, riaccendendo passioni sopite e smascherando vecchi delitti.

"Ferdinando è stato lo spettacolo che più rappresenta l’autore (nonché primo interprete del ruolo di Don Catellino) che lo ha curato personalmente, girando per molti anni tutta l’Italia, con la grande interpretazione di Isa Danieli.

Ma è un testo molto diverso da tutti gli altri di Ruccello, piu` realistico, storico, un dramma con una struttura classica", dice Cirillo. Nella mente di tre personaggi disperati (Donna Clotilde, Donna Gesualda e Don Catello), prigionieri della propria solitudine, matura il desiderio per un inafferrabile adolescente; desiderio nato da un inconsolabile bisogno d’amore.

La storia emotiva è il centro del racconto, mentre il contesto storico e sociale appare una finzione, in cui anche la lingua, il napoletano che dà forma al personaggio di Donna Clotilde, è esso stesso rappresentazione scenica, tanto quanto l’italiano, disprezzato, perchè rappresenta l’ascesa di casa Savoia.

In scena solo un grande drappo che scende dall’alto e definisce il luogo dell’azione, chiuso e sempre uguale in cui convivono tutti i personaggi, in abiti scuri, monacali e preteschi, per devozione o lutto, ma forse solo per difesa.

Ferdinando è un ragazzino normale di un tempo presente, portatore solo del proprio corpo giovane, sul quale gli altri tre personaggi, di questo quartetto, disegnano le proprie visioni e i propri desideri.

Trascendendo dalla persona in sè, come spesso avviene nell’innamoramento, si ingannano e si lasciano ingannare.