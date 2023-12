Al Centro Botticelli garantiti cibo e farmaci

Oggi sono una settantina le famiglie che vi fanno ricorso. Per dare loro una mano il Comune ci ha messo più di 18mila euro solo nell’ultimo anno. Servono per continuare a distribuire pacchi con alimenti e generi di prima necessità ai nuclei familiari lissonesi più fragili, perché possano portare in tavola pasti decenti. Contributi con cui è stata sostenuta l’attività del progetto Dike, lo spazio solidale in funzione nei locali del Centro Botticelli grazie alla collaborazione tra il Comune e una rete di associazioni locali. Da inizio 2023 ammontano a 18.500 euro complessivi i fondi messi in campo per acquistare prodotti freschi con cui comporre pacchi di assistenza. Gli alimenti freschi acquistati vanno a integrare quelli donati, come eccedenze, dalla grande distribuzione. Inoltre il Comune ha appena stanziato altri 6mila euro per aiutare i lissonesi in stato di indigenza, assicurando loro, per tutto il 2024, un pasto caldo al giorno nella mensa del Centro Botticelli e i farmaci indispensabili per chi è affetto da malattie invalidanti. F.L.