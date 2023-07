Nubifragi a Monza, aiuti dal Comune per chi deve mettere in sicurezza case e giardini

Monza, 27 luglio 2023 - Niente tassa per l'occupazione del suolo pubblico per i monzesi che dovranno utilizzare mezzi da lavoro come cestelli e ragni per mettere in sicurezza case e giardini privati dopo i nubifragi degli ultimi giorni. Lo ha deciso il Comune, per aiutare in modo concreto i residenti che hanno subito danni all'interno delle loro proprietà, alleggerendo costi e burocrazia. L'iniziativa è stata annunciata oggi pomeriggio dall'Amministrazione.

Fino al 5 agosto gli abitanti potranno riparare e mettere in sicurezza gli edifici colpiti dalle intemperie, e che affacciano su strada, senza dover richiedere al municipio l'autorizzazione per occupazione del suolo pubblico e senza dover pagare la relativa imposta, ossia la Tosap.

Lo scopo è favorire l'immediata eliminazione di ogni possibile pericolo e garantire l'incolumità di chi passa per vie e piazze. Il provvedimento varrà solo per quelle situazioni in cui esiste un reale stato di emergenza. Ai monzesi basterà comunicare con una semplice e-mail al Comune (a [email protected]) le informazioni sull'intervento da eseguire, dove saranno effettuati i lavori e chi li realizzerà.