Agrate300 raddoppia Il colosso St scommette sull’autonomia dei chip

di Barbara Calderola

I sindacati chiedono l’autonomia dei chip ed St è pronta ad accontentarli. Ieri, nel polo brianzolo, 245mila metri quadrati, quasi 5mila persone al lavoro, il colosso dei semiconduttori ha organizzato Sustainability days, una vetrina su iniziative e progetti che raccontano il cambiamento non solo dall’interno, ma anche di partner, fornitori, clienti, dipendenti.

E per l’esposizione è stato scelto lo spazio che ospiterà la nuova ‘clean room’, la camera pulita, altri 8mila metri quadrati oltre ai 7mila già in funzione, il cuore di “Agrate300“, l’ultima fabbrica ad aver visto la luce nel gruppo, ed ancora in corso d’opera, la più avanzata in Italia per la produzione di circuiti. Qui si lavora su wafer di silicio di 300 millimetri di diametro. "Dal disco ‘nudo’ al prodotto finito ci sono 500 passaggi, tre mesi di lavoro", spiega Ernesto Bussola della Comunicazione interna. Una volta era tutto manuale, bastava il microscopio, adesso questo gioiello di tecnologia è ad automazione spinta, la rotta è quella di Industria 4.0. Un investimento che toccherà i 2 miliardi di dollari nel 2024 e che sarà in grado di sfornare, a regime nel 2026, fino a 8mila wafer a settimana. Le missioni "sono quelle di mantenere e rilanciare per i prossimi anni la leadership nel settore ‘Smart power’, la potenza intelligente, e la competitività grazie al passaggio alla nuova generazione tecnologica".

Prima i dischi di silicio da cui si partiva erano di 200 millimetri. Il piano di crescita ha importanti riscontri occupazionali, in controtendenza con quello che succede un po’ dappertutto.

A cominciare dal cantiere che "ha assorbito moltissima manodopera. In questo momento – ancora Bussola – circa 900 persone sono attive nella costruzione degli impianti". Entro dicembre il personale salirà a 600 unità - fra assunzioni e trasferimenti interni - saranno ingegneri di processo, ricercatori, tecnici e operatori di produzione. Non solo. "La nostra esperienza e gli studi statistici dicono che intorno a una fabbrica di semiconduttori si sviluppa un indotto tre volte superiore agli addetti in forze".

Per capirne la portata bastano alcuni numeri: Agrate300 occupa 65mila metri quadrati nel complesso, è appoggiata su 1.600 pali di fondazione che arrivano a 15 metri di profondità, è attraversata da 25 chilometri di cavi di media tensione, ma soprattutto fra le sue mura si respira l’aria più pura della Lombardia: il ricircolo per garantire le condizioni ottimali alla manifattura è di 3 milioni di metri cubi l’ora, e raddoppierà quando la camera bianca sarà arrivata a 15mila metri quadrati.