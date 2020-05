Agrate Brianza (Monza), 29 aprile 2020 - Una donna di 84 anni è morta in un incidente stradale, questa mattina ad Agrate Brianza- A quanto emerso l'anziana, alla guida di una Fiat Seicento, per cause ancora in via di accertamento si è scontrata con un'altra utilitaria.

Nonostante l'intervento dei soccorritori del 118 la donna è deceduta a causa dei traumi riportati. Sul posto i vigili del fuoco di Monza e la Polizia locale.