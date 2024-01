Affari ecosostenibili. Abiti di seconda mano e pannelli solari: qui si ricicla tutto

In 14 anni sono più di 1.700 i marchi lanciati da Qvc, oltre la metà dei quali, il 48%, nati in Italia. Sono alcune cifre che danno la dimensione di un fenomeno televisivo e commerciale spesso sottovalutato. Da tempo l’azienda ha puntato anche sulla sostenibilità, oggi una delle chiavi principali per accedere a un mercato sempre più esigente. Vanno in questa direzione gli investimenti per rendere sempre più “verde” la storica sede di Brugherio, alimentata da un impianto di cogenerazione ad alta efficienza per la produzione di energia elettrica, calore e acqua refrigerata realizzato nel 2015 e il più recente parco fotovoltaico sul tetto della struttura che ha ridotto di circa 218 tonnellate l’anno le emissioni di CO2.

La Brianza è uno dei primi poli del Gruppo internazionale ad avere compiuto la svolta green. Stessa filosofia per l’imballaggio e le operazioni di spedizione e logistica sempre più all’insegna del risparmio ambientale. Persino i documenti per resi e consegne vengono stampati rigorosamente su carta riciclata, usata anche per le confezioni, oppure le pratiche sono in formato digitale.

Una visione che si estende ai prodotti in un settore come quello della moda sempre sotto accusa per l’impronta ecologica. Un impegno che in Qvc si è tradotto in “Second life”, una linea di capi di abbigliamento, accessori, utensili da cucina e tessile casa di qualità che hanno già avuto una prima vita, disponibili a prezzo scontato. Sempre sul sito c’è anche la sezione dedicata ai ricondizionati, in vetrina, elettrodomestici, elettronica e beauty. Risultati positivi per l’azienda che vengono ottenuti anche grazie a un rapporto privilegiato con i dipendenti per i quali ci sono una parents&child room, uno spazio per genitori e bambini, ma anche una pet-room, per chi vuole stare in ufficio in compagnia del proprio animale. Attenzioni che hanno fatto della società un Top Employer per inclusività, flessibilità, coinvolgimento e benessere del team, l’oscar delle imprese dove il personale ama lavorare.

Bar.Cal.