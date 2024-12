Adesso arriva il “Caribus“ un furgone per i poveri

Si chiama “Caribus“ ed è il nuovo furgone della Caritas di Lesmo per stare più vicino alle famiglie in difficoltà. Inaugurato domenica, offrirà assistenza in modo discreto. Un’altra iniziativa per fare fronte alle nuove povertà che avanzano fra precariato e lavoro sottopagato. E la Beverly Hills brianzola non è esente da questi fenomeni. Sono un’ottantina i nuclei seguiti regolarmente dai volontari alla bottega della Solidarietà, quasi 220 persone. Per tutti, difficoltà di reddito, e quasi sempre anche di casa, restano questi i problemi principali da affrontare per riconquistare l’autonomia perduta. Sono stati distribuiti 13mila chili di prodotti alimentari e 5mila per l’igiene personale. Mentre il servizio guardaroba ha visto la distribuzione di 2.200 capi di vestiario. Tutta opera di una trentina di angeli. Bar.Cal.