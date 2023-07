Addio liceo economico Petizione da Parini e Porta

Dall’anno scolastico 20242025 sparirà il liceo economico sociale, sostituito dal liceo del Made in Italy, un ibrido tra liceo e istituto tecnico professionale di taglio aziendale, con tanto di apprendistato. È il risultato del disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri, che prevede la soppressione del liceo economico sociale, che proseguirà fino alla conclusione del percorso di 5 anni per gli studenti già iscritti in prima per l’anno scolastico 2023-24.

Il liceo Carlo Porta di Monza e il Parini di Seregno si sono uniti alla cabina di regia della Rete nazionale dei licei socio economici (sono 16 solo in Lombardia), inviando una petizione per chiedere al Ministero il mantenimento del corso di studi, indipendentemente dalla creazione del liceo del Made in Italy. "Il collegio dei docenti del liceo Carlo Porta – si legge nella petizione – desidera esprimere il proprio dissenso in relazione alla confluenza del liceo economico sociale nel nuovo indirizzo del Made in Italy e alla conseguente soppressione dell’indirizzo Les. Chiede che tale indirizzo possa mantenere la propria autonomia curriculare, continuando ad esistere e a formare i futuri cittadini e cittadine, consapevoli e capaci di pensiero critico".

La mozione è stata approvata da 81 docenti su 82 e firmata dalla preside Eliana D’Alò. Spariscono quindi le scienze umane che negli anni propongono antropologia, psicologia, sociologia, spina dorsale del corso di studi, insieme a economia politica. Manca un anno e si vedrà, in realtà, come spiega la professoressa Alessandra Pacchioni, referente nella Rete per il liceo Carlo Porta, ma l’orientamento parte già da settembre 2023, quindi a breve.

Cristina Bertolini