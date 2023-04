Addio alla vecchia torre di Velasca Esplosivo e 13 famiglie da evacuare

di Barbara Calderola

È fuori servizio dagli anni Sessanta e ora verrà fatta brillare, come i vecchi residui bellici.

Lo skyline di Velasca cambierà per sempre il 13 aprile, quando l’esplosivo - usato per la prima volta in un’operazione di questo tipo - farà sparire dal panorama della frazione di Vimercate la vecchia torre dell’acqua in via Tasso.

Alto 32 metri, svetta ai confini con la campagna, è appoggiato su sei pilastri in cemento armato ed è ormai fatiscente. Da tempo infatti il serbatoio pensile non è più allacciato all’acquedotto.

L’eliminazione è stata preparata con cura da BrianzAcque, gestore del servizio idrico, e dal Comune. Le 13 famiglie che abitano nella strada saranno evacuate per il tempo necessario a portare a termine l’operazione, mentre il traffico sarà bloccato. Il requiem segue quello di altre torri a Seveso, Barlassina Bovisio e Varedo.

Ora tocca alla Brianza Est, dove è tutto pronto in vista della demolizione che comincerà alle 10 e si concluderà in un paio d’ore. "È un intervento significativo – dice Enrico Boerci, presidente e ad di BrianzAcque – permette di eliminare una struttura che non ha più alcuna ragione di esistere, consentendoci di liberare e rendere di nuovo disponibile una porzione di territorio da ripensare in chiave di rigenerazione urbana".

Per il sindaco Francesco Cereda è anche "questione di decoro urbano". L’area verde che ha ospitato il serbatoio verrà restituita al Comune, che ne è proprietario. Ed è stata proprio la posizione della torre accanto ai campi a far optare i tecnici "per l’esplosivo – spiega Massimiliano Ferazzini, direttore della Progettazione e pianificazione dell’utility dell’acqua – più economico, poiché l’abbattimento costerà 90mila euro, ma anche più rapido e con minore impatto per l’area".

Il piano per ripulire la provincia dai manufatti ormai in disuso non si ferma, nel biennio 2023-2024 sono fissate altre quattro cancellazioni, di nuovo a Vimercate, in via Villanova, ad Agrate Brianza (via don Minzoni) e nella fascia Ovest a Cogliate (piazza papa Giovanni) e Lentate sul Seveso (via Asiago).

Per tutte queste costruzioni niente dinamite, si ricorrerà alla tradizionale tecnica meccanica: taglio a blocchi partendo dalla sommità dei serbatoi ingabbiati e protetti da un ponteggio.