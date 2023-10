Addio alla ruota panoramica a Monza: sconforto per il gestore

"La ruota panoramica non sarà allestita a Monza. Sconforto per il gestore della struttura che negli ultimi due anni, ha fatto registrare quasi 50mila presenze". Lo comunica Hsc events, gestore dell’impianto, annunciando che il Comune ha deciso di non includere la ruota panoramica nel progetto per le attività di Natale di Monza, negando lo spazio per l’allestimento.

Risponde senza sbilanciarsi l’assessore al commercio Carlo Abbà: "Annunceremo le iniziative di Natale in centro e nei quartieri quando sarà il momento. Daremo visibilità a tutti, con un bouquet completo di eventi sorprendenti". Molte le perplessità di carattere estetico sulla presenza della ruota lo scorso anno davanti al municipio, ma i gestori sottolineano l’ottima affluenza registrata il primo anno, nel 2021, in largo Mazzini (24mila presenze) e nel 2022 in largo IV novembre (23mila presenze). "Siamo molto affezionati a Monza – racconta Riccardo Claudi di Hsc Events, uno dei gestori della struttura – perché molti di noi sono nati e cresciuti qui. Negli anni scorsi abbiamo lavorato sodo per dare alla città un’attrazione natalizia moderna, sicura e divertente".

C.B.