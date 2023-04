"Addio al gigante buono" Volontario fra i senzatetto

"Io sono fortunato: a me non manca nulla. E dopo avermi donato 100 euro per fare la spesa per una famiglia bisognosa ha deciso di andare oltre, entrando attivamente nel mondo del volontariato. Ha deciso di entrare nella grande famiglia di FoodforAll, donando tempo, energia, il suo sorriso e la sua voglia di aiutare il prossimo".

Questo è uno dei tanti ricordi di Sandro Gerosa, 54 anni, il besanese che nella serata di mercoledì è morto in seguito alle ferite riportate in un gravissimo incidente stradale avvenuto poco dopo le 18 lungo la Ss36. L’uomo era in sella alla sua moto in direzione sud quando allo svincolo di Capriano di Briosco si è scontrato con un altro veicolo e poi è stato investito dal camion che stava sopraggiungendo. Saranno i rilievi della Polstrada a ricostruire l’esatta dinamica di quell’incidente che ha causato la morte del brianzolo. Gerosa è stato subito trasferito all’ospedale di Lecco, ma poco dopo è morto. Una notizia che ha sconvolto non solo i familiari, ma anche i tanti amici che aveva trovato all’interno dell’associazione monzese che aiuta i senzatetto di Monza e di Milano e alcune famiglie bisognose della Brianza. Sandro, entrato in associazione pochi anni fa, si era subito innamorato di quell’entusiasmo nell’aiutare il prossimo, e FoodforAll era diventata anche la sua seconda famiglia. Ogni domenica era impegnato nella distribuzione dei pasti ai senzatetto che vivono davanti alla stazione centrale di Milano. "Lo avevamo soprannominato il gigante buono – ricorda Amrita Ceravolo, presidente dell’associazione –. Era sempre disponibile, sorridente, pronto ad aiutare il prossimo. Una presenza per noi preziosa, un gigante che ci faceva sentire protetti. Come ha ricordato Barbara, la volontaria che gli ha fatto conoscere l’associazione, Sandro portava il cuore ovunque e per lui condivisione e generosità erano valori importanti". In questi ultimi mesi, dopo che il Comune di Monza aveva assegnato una sede all’associazione allo Spazio 37, l’impegno di Gerosa era aumentato.

"Se quel magazzino è diventato bello e accogliente è grazie a lui che ha curato come se fosse casa sua". Puntuale ogni domenica per il servizio di consegna dei pasti alla stazione centrale di Milano. Insieme ai volontari consegnava ai senzatetto e alle persone in difficoltà un pasto caldo d’inverno e freddo d’estate. "Ma andava oltre. Non si fermava a porgere il pacchetto con il pranzo, ma cercava lo sguardo dell’altro. Lo ascoltava, sorrideva e noi volontari sapevamo che lui, anche grazie alla sua altezza, ci proteggeva". Tantissime le dimostrazioni di affetto che si sono susseguite sui social, e le parole di cordoglio per la famiglia.