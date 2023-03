Addio al fortino di Lazzate Dopo 30 anni di monocolore la Lega apre al centrodestra

di Gabriele Bassani

Dopo 30 anni esatti di governo monocolore Lega, a Lazzate per le elezioni dei prossimi 14 e 15 maggio potrebbe presentarsi una lista con tutti i simboli del centrodestra insieme. Il passo storico è stato compiuto da una delle sezioni più longeve e forti del Carroccio in Brianza, che anticipa anche il nome del proprio candidato sindaco "a disposizione" della coalizione. Sarà Andrea Monti, consigliere regionale uscente, assessore comunale uscente, già assessore provinciale, da anni nome di spicco all’interno della Lega brianzola, nonché figlio dell’indimenticato sindaco e senatore Cesarino Monti, che guidò Lazzate per 11 anni, interrompendo il terzo mandato per la prematura scomparsa nel luglio del 2012.

Il colpo di scena che spariglia le carte in vista del voto tra poco più di due mesi, è stato annunciato nella nuova sede della Lega di Lazzate, inaugurata solo qualche settimana fa, alla presenza di diversi sindaci e amministratori leghisti della zona, oltre che della sindaca uscente Loredana Pizzi, emozionata nel saluto ai militanti dopo i due mandati consecutivi. "La Lega di Lazzate apre alla coalizione per diventare ancora più forte, vogliamo che le Groane diventino per il centrodestra quello che è il Vimercatese per il centrosinistra, magari conquistando anche qualche comune più grande come Cesano Maderno", ha detto Andrea Monti presentando la sua candidatura e citando le esperienze di Ceriano Laghetto, Cogliate, Misinto, Lentate sul Seveso, Seveso e Varedo. Il nome di Andrea Monti, al momento, è ancora solo quello della "proposta Lega per Lazzate" che dovrà essere vagliato al tavolo provinciale dalle altre forze politiche di coalizione nel momento in cui si discuterà delle candidature marchiate centrodestra dei 7 comuni brianzoli in cui si voterà per sindaco e consiglio comunale i prossimi 14 e 15 maggio, ovvero Brugherio, Carate Brianza, Cogliate, Macherio, Nova Milanese e Seregno, oltre ovviamente a Lazzate. "Io sono a disposizione ma non sono irremovibile, se dovesse emergere dagli alleati la proposta alternativa di un fuoriclasse, di un Maradona della politica, possiamo confrontarci e decidere insieme", ha specificato Monti, aggiungendo: "Credo che oggi sia saggio inaugurare una nuova stagione aprendo anche alle forze di centrodestra, con cui ho sempre costruito ottimi rapporti politici e personali". Evidente il riferimento alla situazione anomala di Lazzate, dove invece il principale avversario della Lega, dentro e fuori il consiglio comunale, è attualmente il circolo di Fratelli d’Italia, già dichiaratamente intenzionato a presentare una propria lista di contrapposizione alla Lega. Almeno fino all’annuncio dell’altra sera.