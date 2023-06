Addio al degrado Così rinasce piazza Cambiaghi

Piazza Cambiaghi viene sistemata. Dopo oltre 20 anni di degrado per la piazza dei due mercati settimanali in centro e, soprattutto, dopo decenni di stasi sulla definizione della responsabilità della manutenzione della pavimentazione tra la proprietà dell’area Cambiaghi e il municipio, l’amministrazione del sindaco Pilotto ha deciso di intervenire e di assumere l’onore di mettere in sicurezza la superficie usata come parcheggio pubblico e area mercatale. Destinando 480mila ai lavori di ripristino di quasi tutta piazza Cambiaghi, della parte tra via Colombo e le griglie del parcheggio sotterraneo (sulla restante parte verso via Visconti il Comune non ha diritti), uno stanziamento che permetterà di rifare l’attuale pavimentazione in lastricato dissestata da decenni e sostituirla con asfalto prestampato. È previsto che i lavori siano completati entro il 2023. Si tratta di una svolta in una delle più vecchie questioni urbanistiche irrisolte della città, quella che ha riguardato il piano di riqualificazione dell’area dell’ex cappellifico Cambiaghi da parte dell’operatore Edilcentro che ha realizzato il palazzo dove ci sono stati inizialmente Provincia, Regione e Camera di commercio e il sottostante autosilo con in superficie l’ampia piazza aperta all’uso pubblico come parcheggio e per i mercati. Tutta l’area è privata e ha un ulteriore diritto edificatorio per costruire un altro palazzo nella parte verso via Visconti, ma dalla fine degli anni ’90 tra l’operatore e il Comune non si raggiunge un accordo per definire come proseguire. E tra le questioni in sospeso ci sono gli oneri della piazza che è privata, ma è aperta al pubblico e finora l’interpretazione che ha prevalso è che la manutenzione spetti al privato perché il Comune non può spendere soldi pubblici per un bene che non è nelle sue disponibilità. Ma ora l’interpretazione è cambiata e l’ha spiegato in consiglio comunale il vicesindaco Egidio Longoni: "È del 20 dicembre 1999 il verbale di consegna di piazza Cambiaghi per l’uso pubblico e quindi ora facciamo la manutenzione di una piazza che ci è stata consegnata. Lavoriamo con l’avvocatura comunale e i nostri tecnici – aggiunge il vicesindaco – perché si possa sistemare una piazza così degradata, ma riteniamo di poterlo fare anche perché ci sono sentenze in tribunale che hanno condannato il Comune a risarcire le persone che, cadendo nelle buche della piazza, hanno riportato danni. Vuol dire che la responsabilità per il suo uso pubblico è data al Comune".

M.Ag.