Addio ai furbetti dei ribassi Patti chiari sugli sconti e stesse regole per l’online "E ora aspettiamo i clienti"

di Cristina Bertolini

I negozi online dovranno sottostare alle stesse regole di quelli fisici del centro città, informando adeguatamente i clienti sui propri prodotti, l’origine e il materiale usato.

E quando i negozianti praticano vendite promozionali fuori periodo di saldo, durante le svendite di fine stagione dovranno praticare sconti a partire dal prezzo della svendita e non dal prezzo originario.

Questi in sintesi alcuni dei dettagli che più impattano sul cittadino che acquista a fine stagione, dettati dalle nuove regole entrate in vigore dal 1° luglio, con l’articolo 17bis del Codice del Consumo, con particolare riguardo agli annunci di riduzione dei prezzi.

"La conoscenza delle nuove norme – sottolinea Alessandro Fede Pellone, segretario di Confcommercio Monza e Brianza – è estremamente importante in vista dell’avvio dei saldi partiti ieri". Confcommercio mette a disposizione degli associati un documento di sintesi sull’impatto della nuova normativa, sui negozi fisici e sui siti e piattaforme di e-commerce, con particolare attenzione a saldi, promozioni e liquidazioni.

Riguarda piattaforme e siti di e-commerce, punti di vendita fisici, sconti, promozioni, saldi e liquidazioni, pratiche commerciali sleali, ricerche e recensioni online, rafforzamento delle sanzioni e clausule vessatorie, cioè il meccanismo soddisfatti o rimborsati.

Se l’articolo non funziona o non è conforme alle necessità, il cliente deve avere la possibilità di cambiarlo.

"Abbiamo la certezza – si augura Fede Pellone – che la professionalità e competenza dei nostri associati continuerà a rendere utile per i consumatori fare acquisti durante il periodo dei saldi soprattutto quest’anno che la stagione estiva è iniziata in ritardo, ma la ripresa delle cerimonie e degli eventi dopo lo stop del periodo pandemico incentiverà gli acquisti importanti anche se scontati degli abiti e degli accessori più eleganti e prestigiosi".

Dal lato dei commercianti, un prodotto già in promozione del 20%, durante i saldi dovrà essere scontato ulteriormente.

In questo modo i commercianti valuteranno meglio se e quando è il caso di dare il via alla scontistica, sapendo che poi arrivano i saldi. Se sono merci che passano di moda, con ulteriori sconti dopo le promozioni, avranno più probabilità di ridurre la parte invenduta.

Finora l’onda lunga del clima primaverile non ha invogliato a rinnovare il guardaroba estivo. "Perciò durante i saldi si troverà ancora praticamente tutta la collezione estiva con tutte le taglie. I commercianti sono ottimisti – anticipa Fede Pellone – Il boom degli acquisti estivi comincia ora e visto che i prezzi sono convenienti per via dei saldi, i clienti saranno più portati ad acquistare, oltre agli articoli di cui hanno stretto bisogno anche qualcos’altro per gratificazione personale".

Ai cittadini Confcommercio raccomanda di stare attenti alle etichette, verificando che i saldi siano reali.

Meglio se si è già fatto un primo giro per negozi nelle scorse settimane, per verificare eventuali scontistiche anticipate. Così sarà più facile accorgersi se lo sconto praticato parte dal prezzo originario o tiene conto del ribasso praticato di recente.

Rispetto allo scorso anno, quando il caldo è cominciato prima, quest’anno i negozianti si aspettano di poter realizzare con i saldi quanto non fatturato precedentemente.

Anche la primavera è finita in calma piatta sul fronte acquisti, per le temperature pressoché invernali. "Ci attendiamo un effetto fionda", dice Fede Pellone.

Il bilancio si potrà fare da qui a un mese. In questo periodo, infatti, l’aumento dei prezzi al consumo comporta una sempre maggiore attenzione dei cittadini alle spese. Con risorse limitate, il trend degli ultimi anni è stato orientato più a concedersi vacanze, uscite al ristorante e gite fuori porta, piuttosto che vestiti e oggetti.