Addetto al laboratorio nel mondo della cosmetica

Media azienda del settore fabbricazione di cosmetici a Cesano Maderno cerca addetto laboratorio. Avrà il compito di garantire il rispetto degli standard qualitativi dei prodotti durante tutte le fasi del processo produttivo, dal controllo delle materie prime al prodotto finito. Realizzerà i test di stabilità e compatibilità. Supporto al reparto produttivo prima e durante le lavorazioni per ottimizzare i processi e garantire elevati standard di qualità. Verifica del rispetto delle Gmp (norme di buona fabbricazione). Conoscenza delle norme Iso e loro applicazione. Richiesta esperienza nella stessa mansione o ruoli simili in aziende del settore cosmetico. Si richiede laurea in Chimica o affine, inglese discreto, conoscenza Office. Si offre contratto full time. Il contratto dipende dall’esperienza maturata. Cv a ido.cesano@afolmb.it, rif. 18FEB253/3.1.