Adda blindato per fermare i tuffi proibiti: forze dell’ordine sugli argini, ma le multe non bastano

Cornate D’Adda (monza) – Adda blindato contro i gitanti che non si accontentano di prendere la tintarella, ma che si tuffano nel fiume. Carabinieri e polizia locale presidiano le sponde cornatesi, anche qui è in vigore l’ordinanza con il divieto di balneazione.

Alle piscinette, però, sembra di essere al mare, per questo l’appello “contro la nuotata proibita che può rivelarsi fatale” è ancora più forte: "Lasciate perdere", dice l’assessore Fabio Quadri. La conta dei morti negli ultimi anni è stata pesante: una ventina gli annegati lungo l’intera stecca fluviale fra Brianza e hinterland, "un bollettino di guerra". Il rischio è che "il mare dei poveri" si trasformi nella solita trappola fra mulinelli e temperature gelide che "non lasciano scampo".

“Nonostante il ‘niet’ a entrare in acqua e i cartelli multilingue sparsi dappertutto il rischio è concreto" sottolinea l’assessore che invita alla responsabilità. Le amministrazioni della zona combattono una battaglia con armi spuntate, da una parte le raccomandazioni frutto di decine di drammi, dall’altra la leggerezza con cui si ignorano le conseguenze dei vortici killer.

Nel tempo, multe fino a 500 euro per i trasgressori – "un modo per scoraggiare" – e controlli hanno aiutato a ridurre i numeri della strage, "ma non ad azzerarla". Il grosso dei bagnanti è di origine straniera, sono lavoratori alla ricerca di un po’ di refrigerio dopo una settimana dura in cantiere o in fabbrica.

Purtroppo, non c’è deterrente che tenga e "nulla potrebbe funzionare più dell’impressionante lista di decessi post-bagno - sottolinea Quadri - e invece ogni volta è la stessa storia. Vite spezzate in un giorno di festa. Leggerezze frutto della convinzione che ‘tanto a me non può succedere’. Ma spesso purtroppo non è così". Anche se in questo principio d’estate "abbiamo avuto un miracolo", la ragazza di Usmate Velate che pochi giorni fa si è salvata dalle correnti.