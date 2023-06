Ragazza salvata nell’Adda, parla il testimone: "L’ho vista affondare e ho lanciato l’allarme"

Calusco d’Adda, 27 giugno 2023 – “Non lo so cosa mi sia successo, non mi ricordo niente". A non ricordarsi nulla di nulla di quanto le è accaduto è Mirta, la studentessa brianzola di 19 anni, che domenica pomeriggio a Calusco d’Adda è stata trascinata via dalla corrente dell’Adda, per essere ritrovata solo tre ore più tardi molto più a valle. A parte il black out su quanto successo e qualche livido, sta bene. E quasi un miracolo che sia sopravvissuta, perché in quel tratto il fiume attraversa uno stretto canyon e ci sono rapide, salti d’acqua, mulinelli e rocce che raramente lasciano scampo. Domenica Mirta era alle pozze di Calusco, vasche naturali collegate da cascatelle. È una zona molto affollata durante l’estate. Con Mirta c’erano il fidanzato e alcuni amici. La diciannovenne è scivolata nell’Adda che l’ha subito portata via: il ragazzo ha provato a trattenerla, ma hanno dovuto mettersi in salvo per evitare la stessa sorte.

“Ho visto solo la testa che affiorava, poi è scomparsa, trascinata via ad una velocità incredibile – racconta Giacomo Arrigoni, diciannovenne di Lomagna, uno dei tanti testimoni -. Tutti urlavano, si sporgevano verso il fiume e le tendevano le braccia per afferrarla ma non è servito a niente. Allora insieme ad altri ho subito allertato i soccorritori".

È scattata la mobilitazione generale immediata: sanitari di Areu, sommozzatori dei vigili del fuoco, sub della Protezione civile carabinieri. Sono state compiute anche perlustrazioni aeree con due eliambulanze, ma di Mirta si è persa inizialmente ogni traccia, lasciando presagire che il fiume l’avesse inghiottita per sempre. In prima serata invece il miracolo: è stata ritrovata a parecchi chilometri più a valle. L’ha notata un passante. I suoi vestiti erano asciutti, segno che era fuori dall’acqua da parecchio tempo, e non presentava nemmeno lividi, a parte un segno ad un occhio, ma era disorientata. "Non lo so cosa mi è successo, non me lo ricordo", ha raccontato. Si è almeno ricordata il numero di cellulare della mamma che ha chiamato per avvisarla che stava bene. Mirta è stata poi trasferita in ospedale al San Lepoldo Mandic di Merate, dove è stata ricoverata in osservazione e sottoposta a tutti gli accertamenti, che non hanno evidenziato né traumi né ferite.