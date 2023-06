Accordo sindacale su SK Hynix, 28 esuberi, 16 assunti da STMicroelectronics

Siglato lunedì in Regione l’accordo sindacale sulla vertenza SK Hynix. La multinazionale coreana ha scelto di chiudere il centro di ricerca di Agrate licenziando 39 ingegneri esperti nelle memorie Flash Nand. Ma gli esuberi si sono ridotti a 28 poiché 10 ingegneri si sono già ricollocati presso altre aziende del territorio. E di questi 28 ingegneri elettronici, 16 verranno assunti da STMicroelectronics, altri 5 hanno trovato altre ricollocazioni e 7 sono alla ricerca e verranno accompagnati in questa direzione. L’accordo sindacale prevede un incentivo economico all’esodo in proporzione della maggiore anzianità aziendale e un servizio di supporto alla ricollocazione con costi a carico aziendale.

Ale.Cri.