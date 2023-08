Accoltellato per i cani Ferito su una panchina dopo la lite col vicino L’aggressore: "Sono stato io"

di Dario Crippa

Ha accoltellato il suo condomino, dopo una lite furibonda sulla gestione dei suoi due cani.

Nell’ambito dei dispositivi di vigilanza e controllo del territorio della Questura di Monza e della Brianza, verso le 14.10 di Ferragosto, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa da parte di una cittadina che udiva delle urla riconducibili a una lite furiosa sulle scale del suo condominio, due equipaggi della Squadra Volanti sono piombate in zona via Buonarroti e hanno notato un giovane sui trent’anni seduto su una panchina del cortile dell’edificio con la maglietta sporca di sangue all’altezza dell’addome.

Il giovane ferito, alla vista della polizia, ha immediatamente consegnato agli agenti il coltello con cui era stato colpito,e ha spiegato di conoscere molto bene il suo aggressore, che si era da poco allontanato.

Sulla base della descrizione fornita dalla vittima, gli equipaggi delle Volanti hanno iniziato immediatamente la ricerca dell’autore dell’accoltellamento, e lo hanno rintracciatoo, ancora con i calzoni sporchi di sangue, in una via vicina mentre, alla vista delle pattuglie, tentava di nascondere un altro coltello da cucina di lunghezza complessiva di 35 centimetri sotto un materasso abbandonato in strada.

L’aggressore, prontamente immobilizzato, ha confessato subito spontaneamente di aver accoltellato poco prima un giovane nel pianerottolo del suo condominio per un diverbio generato dal comportamento dei due cani della vittima, al culmine del quale si era recato nella propria abitazione per recuperare due grossi coltelli da cucina, con cui lo aveva colpito all’addome, all’altezza del costato. Anche se la vittima, fortunatamente, era indietreggiata prontamente, tanto che i fendenti l’avevano raggiunta con minore violenza.

La vittima è stata trasportata all’ospedale San Gerardo in codice giallo, non in pericolo di vita, da cui è stata dimessa con 10 giorni di prognosi per una ferita lacerocontusa sulla parte destra dell’addome all’altezza del fegato.

L’aggressore, un italiano di 60 anni, era un volto noto alle forze dell’ordine: aveva precedenti per spaccio di droga, furto, rapina, minacce e possesso di oggetti atti ad offendere, specialmente coltelli di grosse dimensioni.

Residente nello stesso palazzo della vittima, non era peraltro nuovo a episodi di disturbo all’interno del condominio. Dove, spesso ubriaco, era solito intraprendere accese discussioni con i condomini per i motivi più futili, che spesso si concludevano con minacce di morte. In particolare, nel mese di maggio, il 60enne era stato segnalato da diversi condomini perché, in stato di alterazione, infrangendo la finestra dell’androne e brandendo un coltello e un accendino, aveva minacciato di dare fuoco all’edificio, riuscendo a danneggiare con le fiamme un appartamento al terzo piano dello stabile.

Indagato per tale motivo dalla Questura di Monza e della Brianza, recentemente era stato denunciato anche per aver appiccato un incendio in Villa Mirabello nel Parco di Monza.

L’aggressore risultava inoltre sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali e per tale motivo l’arresto è stato segnalato anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha immediatamente revocato il provvedimento.

In relazione ai fatti avvenuti nel pomeriggio di Ferragosto, sussistendo la flagranza del reato di tentato omicidio, i poliziotti della Questura di Monza e della Brianza hanno tratto in arresto il 60enne, che si trova ora nella Casa Circondariale di Monza a disposizione dell’autorità giudiziaria.