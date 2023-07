A scuola di cyber sicurezza Il summer camp di Seregno per chi è già diplomato

di Gualfrido Galimberti

La città sempre più punto di richiamo e, soprattutto, sempre più per quanto riguarda il settore dell’innovazione. La prossima settimana, nelle giornate di mercoledì e giovedì, si svolge infatti l’Itsar Summer Camp (per studenti già diplomati) dedicato agli attualissimi temi della cyber sicurezza e del cloud networking, con la città che fa da apripista a una proposta che sarà poi replicata in altre località della Lombardia. A dare risalto a Seregno e a consentire il suo inserimento in questo prestigioso circuito è l’Its Angelo Rizzoli, portato in città da Assolombarda e dall’amministrazione comunale, ospitato provvisoriamente negli spazi del museo Vignoli.

L’Its è il nuovo percorso della formazione degli studenti. Un corso di alta specializzazione post diploma, per chi non vuole dedicarsi al percorso universitario preferendo specializzazioni orientate al mondo del lavoro. Gli Its, infatti, nascono proprio in sinergia con le aziende del territorio per dare una risposta immediata, in termini di formazione del personale, a bisogni concreti del mondo del lavoro. L’Its di Seregno, proprio in virtù di questa necessità manifestata dalle numerose aziende della ricca Brianza, ha fatto partire i primi corsi indirizzandoli verso materia informatiche: la cyber security e la gestione delle reti. "Una scuola – ha detto subito il sindaco Alberto Rossi – che dà lustro al nostro territorio e che invertirà il percorso dei nostri studenti. Finora chi voleva studiare partiva e andava a Milano, mentre grazie all’Its arriveranno qui dalla città e dalle altre zone della Lombardia". Così in effetti è stato, visto che la gran parte degli iscritti non risiedein Brianza.

Ora questo passo avanti, questo inserimento nel summer camp che gode del sostegno di Coesione Italia, Unione Europea, Presidenza della Repubblica, Regione Lombardia. Dopo i due giorni seregnesi il camp di sposterà al Kilometro Rosso di Bergamo, all’azienda Easynet di Lecco e al Mind di Rho. A Seregno, nella giornata di giovedì, è previsto anche l’Open Day per chi vuole scoprire come investire nel futuro lavorando nei settori più in crescita del mercato internazionale. Non si tratta di una iniziativa isolata e nemmeno di una scuola calata nel nulla. Sullo sfondo, infatti, c’è il grande progetto di riqualificazione della ex Clinica Santa Maria con contratto già firmato con Arexpo: sull’area nascerà il Polo dell’innovazione, dove si sposterà anche l’Its trovando spazi aggiuntivi per poter avviare nuovi corsi.