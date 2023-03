A pranzo con Alice: il Paese delle meraviglie e della solidarietà

“A pranzo con Alice“. Domenica alle 12, allo Spazio Rosmini (via Rosmini 75), prenderà il via il “pranzo teatrale“ per famiglie: tra una portata e l’altra Alice, racconterà la sua strana avventura nel Paese delle Meraviglie, descrivendo una serie di strani personaggi. L’evento è organizzato dal Centro polifunzionale per giovani Sulé di Agrate Brianza. Per le famiglie sarà un modo originale per celebrare la Festa del Papà, all’insegna della solidarietà. Il ricavato verrà infatti devoluto al “Progetto Contaminiamoci di cultura“: azioni contro la povertà educativa dei bambini. Il pranzo teatrale costa 15 euro per gli adulti e 12 euro per i bambini (pagamento in contanti sul posto). Prenotazione obbligatoria su www.delleali.iteventa-pranzo-con-alice. Il Progetto Contaminiamoci di cultura è volto a combattere la povertà educativa e dispersione scolastica con focus particolare sui migranti residenti a Monza e Brianza.

C.B.