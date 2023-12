"A Natale non regalate cuccioli". Troppi abbandoni e restituzioni

Certamente saranno tanti i bambini di Monza e Brianza che nella letterina scritta a Babbo Natale hanno chiesto di trovare sotto l’albero un cucciolo. Ma la delegazione monzese della Lega italiana difesa ambiente e animali (Leidaa) si augura che la richiesta non venga accontentata. A meno che in famiglia si sia affrontato seriamente il discorso, rendendosi conto che aprire le porte di casa a un animale è un impegno per tutta la vita.

Così che Barbara Zizza, referente Leidaa di Monza e Brianza, spera che Babbo Natale in molte famiglie porti peluche e non animali. "Purtroppo anche quest’anno abbiamo ricevuto e stiamo continuando a ricevere richieste di cessioni, soprattutto di cani acquistati o adottati con gli annunci su social, senza rendersi davvero conto di che cosa significa aprire le porte di casa a un animale. Abbiamo ricevuto oltre una trentina di richieste di cessione e ne continuano ad arrivare. Sono pochi i casi in cui esistono problemi così gravi da non poter continuare a tenere l’animale in casa. Nella maggior parte dei casi si tratta di adozioni fatte con leggerezza", L’invito di Zizza non è solo rivolto all’acquisto di cani e gatti, ma anche a quello di altri animali che si pensa creino meno problemi. "In molti soddisfazione il desiderio del bambino sostituendo il cucciolo con il criceto, il furetto, il coniglio, il pappagallo, o anche il pesce. Ma è sbagliato pensare che questi animali abbiano meno esigenze. Per esempio un criceto non lo si può tenere in una gabbia grande come una scatola delle scarpe. Serve una gabbia grande almeno 70 centimetri". Il problema è che quando ci si rende conto che anche questa gestione degli animali è impegnativa, allora per i proprietari iniziano i problemi e in alcuni casi arriva la decisione scellerata di abbandonare l’animale in un ambiente dove, sicuramente, sarà destinato a morte certa. "Il laghetto dei Giardini Reali è pieno di pesciolini abbandonati e di tartarughe. Per non parlare dei coniglietti abbandonati. Gli animali non sono oggetti: hanno esigenze, impongono un impegno di tempo, oltre che economico". Un appello all’adozione consapevole, affinché i problemi che la Leidaa di Monza ha dovuto affrontare quest’anno non si ripetano. "Noi peraltro non abbiamo neppure un canile di appoggio e quando ci arrivano le segnalazioni spesso ci dobbiamo appoggiare ai rifugi. Il problema è che la maggior parte sono cani, anche di grossa taglia, che sono arrivati con le staffette dal Sud Italia, e dopo pochi mesi o anche settimane di accoglienza la famiglia li vuole cedere. Si tratta soprattutto di cani fobici, abituati a vivere in mezzo alle campagne. Cani che dall’oggi al domani vengono catapultati in un ambiente urbano dove si ritrovano spaesati e spaventati. Le famiglie, che pensavano di aprire la porta di casa a un tenere cucciolo da portare in passeggiata o da coccolare sul divano, si ritrovano a fare i conti con cani che tirano al guinzaglio, hanno paura e magari fanno qualche dispetto in casa. Ci vuole pazienza, e anche la volontà di farli seguire da esperti". Ma troppe volte si scambia l’amico a quattro zampe per un peluche e a quel punto la famiglia va in tilt.