A Milano più metrò di Londra "Ma le periferie soffrono"

di Monica Guzzi

Milano ha quasi il doppio dei metrò di Londra: esattamente 74,7 chilometri per milione di abitante contro i 44,7 della capitale del Regno Unito, che scendono sotto i 40 a Madrid (37,3), Bruxelles (39,8) e Vienna (38,1).

Intanto Monza e la Brianza aspettano ancora il primo chilometro di Binari da decenni.

Dati alla mano, l’associazione Hq Monza torna in campo per chiedere l’arrivo della metropolitana in città.

L’occasione per riaprire il caso è stata l’inaugurazione martedì mattina della linea M4 per l’aeroporto di Linate con l’annuncio da parte del sindaco di Milano di stare già lavorando per la M6.

"Si tratta sempre e soltanto di linee interne ai confini della città – contesta l’associazione monzese –. Da decenni le linee MM sono costruite solo sul territorio comunale milanese, con una logica feudale, quando invece nell’area si muovono centinaia di migliaia di pendolari per i quali, tra l’altro, il capoluogo è uno di molti poli di attrazione, ma non l’unico così. Eppure il capoluogo continua a proporre binari dentro i suoi confini, tra l’altro ingolfando la capacità progettuale di MM Spa".

È invece urgente, aggiunge il comitato, "accelerare l’iter per il prolungamento di M5 sino al nord di Monza, che procede stancamente. E sarebbe importante che Regione Lombardia e Provincia metropolitana di Milano prendessero finalmente in mano la situazione, pianificando uno sviluppo della rete di trasporto veloce di massa realmente a vantaggio dei cittadini".

Sul caso ieri è intervenuto anche il Codacons: "È necessaria chiarezza sull’argomento, i cittadini di Monza meritano di conoscere le reali motivazioni legate al ritardo nella realizzazione del progetto della metrolitana, per il quale ci sono già i fondi stanziati e che permetterebbe loro di facilitare i collegamenti con il capoluogo lombardo facilitando enormemente la mobilità e soprattutto limitando l’utilizzo dell’automobile, in una zona che convive con un inquinamento atmosferico molto elevato – afferma il presidente del Codacons, Marco Donzelli –. Con l’aumento dei costi delle materie prime e il galoppare dell’inflazione, si rischia che i fondi ora stanziati non siano sufficienti a coprire l’intero progetto, con il pericolo di trovarci dinanzi all’ennesima opera incompiuta italiana". Di qui l’annuncio: "Presenteremo un esposto alla Corte dei Conti al fine di verificare se vi sia cattivo uso del denaro pubblico".