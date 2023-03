A lezione di legalità Gli studenti in Questura

di Dario Crippa

Risse, baby gang, ragazzi terribili... colpiti da fogli di via, ammonimenti, daspo urbani.

Ma contro il disagio giovanile non basta la repressione, servono anche educazione ed esempio.

La Questura di Monza e Brianza lo sa bene e l’altro giorno ha ospitato una scuola.

Nella mattinata di venerdì, gli agenti agli ordini del Questore Marco Odorisio hanno accolto nella struttura di via Montevecchia circa 30 ragazzi del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto Scolastico Maddalena di Canossa di Monza, per far conoscere ai giovani studenti la realtà e l’operato della Polizia.

La visita è iniziata dalla Sala Operativa, cuore pulsante dell’attività di controllo del territorio svolta quotidianamente dalla Squadra Volanti.

Qui ai ragazzi è stata spiegata l’articolazione del sistema sicurezza della Provincia di Monza e della Brianza e in particolare la peculiarità della polizia di Stato e della Questura, vocate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, sia per quanto concerne le attività ordinarie sia per la gestione di eventi.

I ragazzi hanno potuto così assistere, in prima persona, alla gestione delle chiamate che arrivano al 112, vedendo la prontezza degli operatori.

L’esperienza è poi proseguita con la conoscenza dell’attività del Gabinetto di polizia scientifica sia nell’ambito dell’accertamento dell’identità personale con l’acquisizione delle impronte digitali, sia con la conoscenza degli strumenti e delle attività necessarie per la repertazione delle tracce del reato e della scena del crimine. Come davanti a un film poliziesco, gli studenti sono rimasti ovviamente molto affascinati. Un ulteriore spazio è stato dedicato all’educazione stradale con gli utili consigli forniti dagli operatori della Sezione polizia stradale di Monza su come frequentare in sicurezza l’ambiente della strada e i veicoli che in genere usano i giovani per muoversi in città, cercando di sensibilizzarli e responsabilizzarli. Gli studenti hanno infine avuto l’opportunità di conoscere un’unità cinofila antiesplosivo che ha mostrato ai giovani alcuni video nei quali veniva mostrata la particolare realtà operativa di questa specialità, mettendo in risalto la simbiosi lavorativa della coppia cane-addestratore, indispensabile per raggiungere l’obiettivo, nei particolari scenari degli interventi antiterrorismo.

Prima di andar via, i ragazzi hanno visto da vicino la Pantera della polizia di Stato ed hanno potuto scambiare alcune parole con i poliziotti che ogni giorno garantiscono sicurezza per le strade della città.