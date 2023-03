A Lazzate FdI sfida la Lega Il circolo locale: alleati mai

di Gabriele Bassani

Di sicuro per le elezioni comunali di Lazzate ci saranno almeno due candidati sindaci: uno della Lega e una che è l’attuale presidente del locale circolo di Fratelli d’Italia, il cui direttivo ha già dichiarato che, se anche non ci fosse il via libera provinciale, comunque sfiderebbe la Lega con un simbolo alternativo, già deciso e presentato.

Lorella Babetto è ufficialmente candidata alla carica di sindaco di Lazzate, o per Fratelli d’Italia o per la neonata associazione politica La Svolta. L’annuncio è giunto durante l’inaugurazione della sede del circolo di Lazzate di Fratelli d’Italia, in via Vittorio Emanuele. Un appuntamento, come dichiarato dalla stessa Lorella Babetto, in risposta a quella di dieci giorni prima con cui la Lega ha ufficializzato il nome di Andrea Monti come proposta di candidatura di coalizione unitaria per il centrodestra. "Vogliamo essere coerenti con quanto fatto in questi anni e non possiamo accettare l’idea di un’alleanza con la Lega di Lazzate", hanno ribadito la stessa Babetto e Roberto Aiello, del direttivo locale FdI, affiancati da Massimo Imperia, Laura Pregnolato e Gianluca Galimberti.

All’inaugurazione della sede non erano presenti esponenti provinciali, regionali o parlamentari di Fratelli d’Italia come inizialmente annunciato, mentre c’era il sindaco della vicina Rovellasca, Sergio Zauli. "Non vogliamo mettere in difficoltà il partito che ci ha sostenuto fino a qui e ci ha lasciato mano libera senza imporre nulla", ha specificato Lorella Babetto. Questo significa che - è stato detto chiaramente - in caso di decisione dei vertici provinciali e regionali per l’accordo di coalizione anche a Lazzate, il circolo locale procederebbe con il simbolo alternativo, che richiama la volontà di cambiare, ma anche il nome di Alessandro Volta (evidenziato dalla maiuscola sulla V) e il simbolo della Pila, ricordando graficamente e con le combinazioni cromatiche quello di Fratelli d’Italia. Nel corso degli interventi sono state ribadite le differenze politiche con l’attuale maggioranza soprattutto relative a temi come territorio, sicurezza, viabilità e in particolare la volontà di aprirsi ad un confronto continuo con la cittadinanza.