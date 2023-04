Sarà pubblicato a giugno il bando per la prima fase di bonifica, a cui il Commissario straordinario sta lavorando da mesi per cercare di fare quadrare i fondi disponibili con l’aumento dei prezzi, le novità del codice appalti e la vicenda in itinere di Caffaro Brescia in liquidazione.

La revisione dovrebbe consentire di superare gli ostacoli che avevano fatto naufragare il bando precedente, pubblicato a febbraio, quando i prezzi iniziarono a salire scoraggiando le imprese: l’affidamento all’unica rete (Greenthesis, Htr Bonifiche e Nico Spa) che aveva fatto un’offerta, alla fine, fu invalidata perché le aziende avevano chiesto di adeguare i prezzi agli aumenti dei materiali.

La pubblicazione del bando è una buona notizia, anche se i tempi per arrivare all’apertura del cantiere e, ancor di più alla fine dei lavori, saranno lunghi. Il progetto della multinazionale Aecom prevedeva 10 anni di lavoro per concludere tutto. Quanto al nodo dei finanziamenti, ai 70 milioni già stanziati, al Tavolo permanente ieri è stato comunicato il reperimento di ulteriori 16 milioni del Mef. Sullo sfondo c’è il risarcimento di 251 milioni che il Ministero dell’Ambiente dovrebbe avere da LivaNova (nata dalla fusione tra Cyberonics e Sorin, ritenuta dalla Corte d’appello di Milano, nel 2019, condebitrice di Snia verso il Ministero).

Se il percorso della bonifica del sito industriale è ancora incerto, l’intervento sulla discarica Vallosa a Passirano, dove erano stati portati i rifiuti dalla Caffaro, sembra essere in fase di conclusione. Al Tavolo permanente è emerso che il capping, cioè l’operazione di copertura dei terreni contaminati dal Pcb di Caffaro, è quasi completato. Nelle prossime settimane dovrebbero comunque arrivare gli esiti della nuova indagine sullo stato dei terreni.

