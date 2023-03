"A finire fuori gioco, gli imprenditori onesti"

Un meccanismo distorto, che danneggia la montagna rendendola sempre meno appetibile per attività sane e sempre più indifesa rispetto alle speculazioni o alle truffe. "La vicenda di Menaggio nasce ormai da due Pac fa e di casi simili in questi anni ce ne sono stati diversi: ormai più che difendere la montagna, bisogna proprio ricostruirla".

A dirlo è Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia, che da tempo denuncia i “pascoli fantasma“. Lo aveva fatto, ad esempio, in occasione della Carovana delle Alpi 2020, chiedendo alla Regione di bloccare il traffico dei pascoli a opera di allevatori e intermediari della pianura padana in cerca di superfici da dichiarare per beneficiare dei sussidi Pac o per giustificare le eccessive densità dEi capi allevati, schivando la Direttiva nitrati.

Il tema si ritrova anche nell’ultima edizione (2022) del rapporto “Agromafie e caporalato“ dell’Osservatorio Placido Rizzotto, che dà conto del problema dei “pascoli di carta“ anche in Lombardia. "La declinazione italiana di Pac – sottolinea De Simine – ha assecondato negli ultimi 25 anni il mantenimento di un sistema di privilegi che beneficia le grandi colture e gli allevamenti di pianura, creando una distorsione del sistema. Il problema è che le imprese non riescono ad avere un numero di capi coerente con la superficie aziendale, quindi vanno a cercare terreni che in modo surrettizio e fraudolento possano essere dichiarati come terreni su cui distribuire una parte della mandria aziendale. Il danno è doppio perché da un lato si continuano a far arrivare risorse economiche dove già ci sono e, dall’altro, si mettono fuori gioco gli allevatori di montagna, togliendo terreni che poi non vengono neanche realmente usati. Il sistema va riformato nel complesso: se vogliamo ricostruire l’allevamento di montagna, non dobbiamo far tutti arrivare i soldi tutti in pianura, anzi bisogna proprio ridurre il numero di animali qui allevati".

Federica Pacella