Quindici medici di medicina generale, 143 dosi somministrate. Questi i numeri delle vaccinazioni effettuate dalla task force straordinaria del comune di Monza, creata dalla Protezione civile per velocizzare le inoculazioni a domicilio degli over 80. L’obiettivo e’ stato raggiunto in due giorni (con 88 somministrazioni sabato e 55 domenica). "Ringrazio i colleghi che hanno voluto aderire alla nostra...

"Ringrazio i colleghi che hanno voluto aderire alla nostra iniziativa straordinaria. I medici di famiglia sono abituati a entrare nelle case e conoscono le storie personali e familiari dei loro pazienti: in questo caso il rapporto di fiducia e’ cio’ che fa la differenza", spiega Desiré Merlini, assessore alle Politiche Sociali del Comune.

La Protezione civile ha messo a disposizione mezzi e autisti per gli spostamenti, mentre gli Alpini hanno contribuito offrendo un pasto caldo in sede per i medici impegnati nella campagna vaccinale.

"I nostri volontari si sono dimostrati una risorsa indispensabile anche in questo fine settimana, disponibili e generosi nel supporto agli equipaggi di medici impegnati in città", commenta Federico Arena, assessore alla Sicurezza. Il presidente dell’Ordine dei Medici di Monza, Carlo Maria Teruzzi, ha confermato che nei prossimi giorni i medici di medicina generale - compatibilmente con la disponibilità di dosi vaccinali - proseguiranno in autonomia la campagna, in base alle richieste dei loro pazienti.

"Il lavoro di squadra

tra istituzioni e autorità sanitarie sta dando prova, giorno dopo giorno, di concretezza ed efficienza: ingredienti indispensabili per proseguire la campagna vaccinale e superare gli inevitabili problemi organizzativi", chiosa il sindaco, Dario Allevi.

Intanto in queste ore stanno arrivando a destinazione i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, per la consegna presso l’Ospedale San Gerardo di Monza e l’Asst di Vimercate di 6.700 dosi del vaccino Moderna. Ieri alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini a Piacenza e hanno proseguito il loro viaggio, per raggiungere le strutture della provincia.