A comprare cocaina nel Bosco la figlia con tutta la sua famiglia

Quando gli agenti della polizia provinciale in borghese hanno fermato l’auto chiedendo se avessero addosso stupefacenti, i 4 a bordo inizialmente si sono mostrati contrariati, quasi offesi per la domanda. Ma poi si è scoperto che la droga c’era eccome, cocaina, comprata dalla figlia per tutta la famiglia. In auto c’erano padre, madre, figlia e figlio maggiorenni. Gli agenti in borghese avevano avuto la segnalazione dai colleghi nascosti nel bosco che poco prima avevano seguito la scena: l’auto che accosta, la figlia che scende, si avvicina a uno spacciatore, allunga la mano per un rapido scambio denarodroga, poi torna in auto. Un centinaio di metri più avanti spuntano gli agenti in borghese che mostrano la paletta. È successo qualche giorno fa durante una delle operazioni congiunte tra la polizia provinciale e il comando unico di polizie locali di Ceriano Laghetto e Cogliate, per il contrasto allo spaccio di stupefacenti nelle aree del Parco delle Groane. Già una ventina di grammi di sostanze sequestrate e una mezza dozzina di segnalazioni di acquirenti per i provvedimenti di sospensione della patente. Le operazioni vengono condotte con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga della polizia locale di Milano. Nell’operazione era in servizio “Ultimo”, che col suo fiuto e il continuo abbaiare, ha confermato i sospetti. Dopo la prima reazione contrariata, la giovane ragazza ha estratto la droga appena acquistata, cocaina, e l’ha consegnata agli agenti. Sequestrati 10 grammi di cocaina e segnalazione in Prefettura di 5 persone con la possibilità di sospensione della patente. Non è l’unico episodio che ha lasciato stupiti.

Tra gli acquirenti è stato individuato un uomo che, dichiaratosi poi infermiere, per non farsi sottrarre la sostanza appena acquistata portava con sé anche un bisturi.

Ga.Bass.