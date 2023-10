A Cesano più spazio a pedoni e ciclisti. Giro di vite alla sosta selvaggia

Nuove strisce sulle strade, spazio a pedoni e ciclisti e stop alla sosta selvaggia, ma molti residenti lamentano l’impossibilità di parcheggiare le proprie auto vicino a casa. L’ultimo intervento riguarda la via Trieste, nel quartiere Binzago, ma si tratta di un’operazione partita da lontano, in particolare dalla primavera del 2022 a e che continuerà poco alla volta in molte strade della città, a mano a mano che verranno realizzate nuove asfaltature.

Si tratta di applicare le indicazioni contenute nell’ultimo aggiornamento del Pgtu, Piano generale del traffico urbano, approvato dal consiglio comunale nel febbraio del 2022. Le indicazioni del piano portano all’introduzione di diverse novità, finalizzate a migliorare la sicurezza della circolazione e in particolare la protezione della cosiddetta utenza debole, ovvero pedoni e ciclisti.

"Nel momento in cui si procede alla realizzazine di nuova segnaletica orizzontale dopo la riasfaltatura di una strada si applicano le norme del codice della strada con gli spazi previsti per le diverse utenze", spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Manuel Tarraso.

"Si tratta semplicemente di applicare la norma, oltre alle indicazioni contenute nel nostro piano urbano del traffico che, ad esempio, per restare in zona, prevedono l’introduzione a breve dei sensi unici nelle vie Belluno, Monfalcone e Stoppani, anche in quel caso con la realizzazione di idonei spazi per pedoni e ciclisti, a tutela della sicurezza. Purtroppo la nostra città ha una carenza storica di marciapiedi che stiamo pian piano cercando di colmare, anche cominciando dalla segnaletica orizzontale. Vi sono strade dove per la presenza di auto parcheggiate a ridosso delle abitazioni i pedoni sono costretti a camminare al centro della carreggiata e questo certamente non va bene".

La novità ha diviso i residenti, scatenando anche l’ormai consueto dibattito social. Ma se molti lamentano l’impossibilità di lasciare l’auto sotto casa, non sono pochi quelli che evidenziano la necessità di tutelare pedoni e ciclisti, ricordando anche che lasciare l’auto in strada davanti a casa non è un diritto, trattandosi di proprietà pubblica e non privata. Il problema viene da lontano, con norme che consentono le trasformazioni edilizie di vecchie case unifamiliari in palazzine da 3 o quattro appartamenti, non sempre accompagnati da posti auto sufficienti alle attuali esigenze.

"Anche per questo motivo stiamo mettendo mano al Piano di Governo del territorio, introducendo norme più stringenti su questo fronte", aggiunge il sindaco, Gianpiero Bocca (nella foto).

Gabriele Bassani