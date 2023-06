A casa senza una parola Supermercati chiusi: l’angoscia di 150 lavoratori

di Gabriele Bassani

Senza stipendio ma con il mutuo da pagare: sono in molti gli ormai ex dipendenti di Galax srl a trovarsi in queste condizioni. questo il motivo per cui gran parte di loro ha deciso di procedere con le dimissioni per giusta causa, avviando contemporaneamente l’istanza di fallimento nei confronti dell’azienda che è letteralmente "sparita" e non risponde nemmeno alle richieste di confronto dei rappresentanti sindacali. "Ora non ci resta che sperare di ricevere presto l’indennità di disoccupazione, che potrà aiutarci almeno per i prossimi 12 mesi, mentre cerchiamo di trovare una soluzione alternativa" -racconta una ex dipendente da oltre 25 anni in azienda, che ha già cambiato proprietà in passato, anche attraverso precedenti procedure di liquidazione e che ora è in mano a un amministratore di origine cinese.

"Quello che sta accadendo è incredibile e nessuno sembra in grado di impedirlo. La società ha lasciato a casa quasi 150 dipendenti senza alcuna spiegazione, comunicando solo con degli avvisi fuori dai negozi presunte ristrutturazioni, che ovviamente non sono mai partite. Hanno lasciato aperti solo due punti vendita, tramite un affitto di ramo d’azienda ad altra società, che ora sta addirittura cercando personale". A Seveso erano attivi fino a tre mesi fa 2 dei 14 punti vendita che fanno capo alla Galax Srl, uno in via Adua, quartiere San Pietro e uno all’Altopiano. Per il negozio di via Adua nelle scorse settimane ci sono stati anche problemi relativi alla presenza di merce abbandonata all’interno del supermercato chiuso, come conferma il sindaco Alessia Borroni. "Abbiamo ricevuto delle segnalazioni e siamo intervenuti con la polizia locale e con Gelsia per ripristinare condizioni di igiene e decoro, dopo avere contattato i proprietari dei locali e la società di gestione del supermercato chiuso" dice la sindaca, che conferma la preoccupazione per il futuro.

"Erano negozi di prossimità, importanti anche per il quartiere, in particolare per le persone anziane. Penso soprattutto al negozio dell’Altopiano che dalla chiusura ha creato un grosso disagio. Stiamo cercando di confrontarci con Confcommercio per capire quali prospettive si possono aprire, ma ovviamente si tratta di questioni private che riguardano innanzitutto le intenzioni della proprietà".