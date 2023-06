75enne molestatore incastrato dalle stesse vittime a Monza: la "smart generation" non sbaglia

Alla fine, lo hanno incastrato le sue stesse vittime. Lo hanno ripreso col cellulare e hanno consegnato alla polizia le immagini dell’uomo che le molestava da giorni. Mai sottovalutare la “smart generation”. Il “cattivo” di questa favola nera era un anziano che si appostava in centro in bicicletta e aspettava le ragazzine: "Veni bella, fammi vedere, mi faresti...". E giù molestie e proposte sessualmente esplicite. A volte con carezze a sorpresa. Il questore Marco Odorisio ha disposto per lui la misura dell’Avviso Orale: un 75enne residente in città, protagonista di atteggiamenti molesti e a sfondo sessuale rivolti a ragazzine (e anche ragazzini) a spasso nel centro storico. Tutto comincia nel pomeriggio di mercoledì scorso quando alla Sala Operativa della Questura chiamano alcuni giovanissimi per segnalare la presenza di una persona anziana in bicicletta che in zona piazza Trento e Trieste si avvicina a gruppi di ragazzine importunandole e rivolgendo loro proposte oscene e sessualmente esplicite, invitandole ad appartarsi e tentando di accarezzarle sul capo o sulle spalle. Le giovani immediatamente respingono l’uomo, allontanandosi e allertando la Questura.

Gli agenti della Squadra Volanti, piombati immediatamente sul posto, hanno ascoltato per filo e per segno i giovani. Che hanno fornito non solo una descrizione accurata del molestatore, ma anche un breve video fatto con il cellulare. Da lì sono partite le ricerche, che hanno dato però esito negativo. Trascorsi un paio di giorni, venerdì mattina alcuni minori hanno fermato di nuovo gli agenti di una Volante e hanno indicato loro l’anziano in bicicletta, riferendo che poco prima aveva rivolto apprezzamenti sessuali espliciti a una ragazza di passaggio e che, nei giorni precedenti, aveva fatto lo stesso con altre giovani, aggiungendo che alcune di loro erano riuscite a fare dei video che i ragazzi hanno prontamente mostrato ai poliziotti. Il cerchio a questo punto era chiuso. Gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo che, alla vista della polizia, ha tentato di dileguarsi ma senza fortuna: si trattava proprio dell’autore delle molestie dei giorni precedenti. Il Questore ha attivato la Divisione Polizia Anticrimine per l’applicazione della misura personale di prevenzione dell’Avviso Orale con segnalazione in Procura.

Dario Crippa