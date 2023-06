30mila presenze alla Seregno Sport Week, il Sindaco Rossi tira le somme

"Più di 30mila persone sono passate dal Village o dagli eventi sportivi diffusi in tutta la città e organizzati da più di 30 associazioni seregnesi. Numeri che, uniti alle 30mila presenze nel giorno della partenza di tappa del Giro d’Italia, ci dicono che grazie allo sport la nostra città è sempre più un punto di riferimento per la Brianza". Il sindaco Alberto Rossi tira le somme della Seregno Sport Week nata al posto della “100 Chilometri“. L’obiettivo era investire gli stessi soldi in una iniziativa che potesse trasformarsi in occasione di partecipazione attiva per l’intera cittadinanza. Anche questa volta i numeri sono dalla sua parte: la Seregno Sport Week, malgrado le condizioni meteo non proprio favorevoli e qualche imprevisto a cui si è dovuto far fronte all’ultimo momento (per esempio la chiusura del parco alla Porada per l’intervento di disinfestazione), è stata molto apprezzata dalla collettività.

"Abbiamo chiuso l’ultimo giorno con eventi pieni di significato, dalla caccia al tesoro in bicicletta alla Color Run, dal tennis in carrozzina ai ragazzini di Betlemme venuti a Seregno a giocare con i nostri oratori, un momento intensissimo – l’oroglio del sindaco –. Questo è il modello che vogliamo continuare a portare avanti: un’Amministrazione capace di collaborare con le realtà presenti in città per realizzare insieme qualcosa di grande. E lo sport rappresenta davvero un grande volano per noi, perché consente da un lato di attirare nuove persone, dall’altro di promuovere qualcosa che crea benessere, gioia e senso di comunità. La Sport Week è ormai un patrimonio di Seregno ed è una manifestazione che si sta consolidando come una tradizione. Continueremo a lavorare per migliorarla e per far sì che ciascuno possa trovarci innanzitutto lo stimolo per mettersi in gioco. Un grazie a tutte le realtà sportive che hanno scelto d’imbarcarsi ancora una volta con noi in questa avventura".

G.G.