20enne tenta di investire agente, rintracciato e multato

Quando si è accorto di essere inseguito dalla polizia locale, un 20enne in moto è salito sul marciapiede e ha tentato di investire un agente. È stato poi rintracciato grazie al numero di targa: per lui maxi multa e denuncia. È avvenuto l’altra sera. Gli agenti hanno notato il giovane che, impennando, percorreva il centro a tutta velocità bruciando i semafori rossi. Hanno cercato di bloccarlo richiamando sul posto anche le altre pattuglie, ma senza riuscirci. Grazie alla targa, tuttavia, sono riusciti a presentarsi a casa sua: il 20enne è stato denunciato per resistenza e multato.