Whashington - Stati Uniti nella bufera per il trattamento riservato dagli agenti della polizia di frontiera, il Border Patrol, ai migranti - perlopiù haitiani - che chiedono asilo passando dal Messico. La polemica dilaga e mette in imbarazzo l'amministrazione. A poche ore dal debutto di Joe Biden all'assemblea generale dell'Onu, infatti, i media Usa hanno diffuso immagini che sembrano mostrare agenti della polizia di frontiera americana a cavallo mentre usano la frusta contro i migranti. O meglio, mentre usano le lunghe redini per allontanare, frustando, uomini e donne. Non mancano gli insulti.

"Ho visto alcune delle immagini, non ho il contesto completo ma non riesco a immaginare quale contesto lo renderebbe appropriato", ha a commentato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. "Penso che nessun che abbia visto quelle immagini pensi sia accettabile o appropriato", ha aggiunto. La gente, ha proseguito, è "comprensibilmente" offesa dalla possibilità che le forze dell'ordine usino le fruste o oggetti simili contro i migranti radunatisi vicino a Del Rio (Texas), molti dei quali da Haiti. Un caso imbarazzante di diritti umani per l'amministrazione Biden e per il suo ministro Alejandro Mayorkas, primo responsabile degli Interni ispanico degli Stati Uniti, anche lui figlio di rifugiati (cubani). Quanto alla decisione di Joe Biden di rimpatriare tutti i migranti alla frontiera, Psaki ha detto che "non è questo il momento di venire".

Intanto in Messico, al confine con gli Stati Uniti, è in corso una nuova crisi umanitaria: oltre 10mila persone si sono accalcate al confine. I migranti si vedono anche dal satellite.