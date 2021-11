Cancun (Messico) - Una sparatoria che ha coinvolto bande rivali su una spiaggia vicino alla località caraibica di Cancun, in Messico, ha provocato la morte di due sospetti spacciatori di droga, ieri, e ha scatenato il panico tra i turisti stranieri.

Lo scontro armato, il secondo a scuotere la Riviera Maya messicana nelle ultime settimane, èun altro colpo per un'industria del turismo che si sta ancora riprendendo dalle ricadute della pandemia di coronavirus. "C'e' stato uno scontro tra membri di gruppi opposti di spacciatori di droga su una spiaggia a Bahia Petempich, Puerto Morelos", ha twittato l'ufficio del procuratore generale dello stato di Quintana Roo. "Due di loro hanno perso la vita", ha detto. Nessun turista è stato gravemente ferito o rapito, ha riferito il dipartimento di pubblica sicurezza di Quintana Roo.

I turisti che soggiornano negli hotel vicino alla spiaggia hanno raccontato come le persone corressero ai ripari dopo gli spari. "Gli ospiti mi dicono che stavano giocando a pallavolo sulla spiaggia, quando un uomo armato si è avvicinato e ha sparato", ha twittato Mike Sington, un turista degli Stati Uniti che soggiornava all'Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. "Tutti correvano dalla spiaggia e dalle piscine. Il personale ci ha spinti in stanze nascoste dietro le cucine". I video pubblicati sui social media hanno mostrato dozzine di turisti, alcuni in costume da bagno, in attesa nella hall dell'hotel insieme al personale. "Le persone si abbracciano e piangono", ha detto Sington, che si descrive come un ex dirigente della Nbc Universal. I dipendenti hanno evacuato l'hotel sugli autobus aziendali.

Otra balacera en la zona de Cancun.

Dos muertos, caos y miedo en Puerto Morelos, Quintara Roo, tras balacera entre narcomenudistas

Un municipio más dirigido por Morena con Narcoviolencia. pic.twitter.com/l7kplDKa5z — Aprendiz de Brujo® (No soy Periodista) (@JoseAntonioLo06) November 4, 2021

Il Messico è afflitto da scontri sanguinari: piu' di 300mila le persone uccise da quando il governo ha schierato l'Esercito nella guerra alla droga, nel 2006.