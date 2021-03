Il Cairo (Egitto) - Riprende la navigazione sul canale di Suez dopo che la portacontainer Ever Given, incagliata da martedì scorso, è stata liberata. L'autorità egiziana che gestisce il traffico delle navi nella via d'acqua ha annunciato il via libera per le imbarcazioni "in coda". L'enorme cargo che si era intraversato, infatti, è stato disincagliato poco fa e ora, al centro del canale, viene trainata dai rimorchiatori verso l'area di sosta del Laghi Amari, dove verrà ispezionata per verificare se abbia subito danni, la dinamica dell'accaduto e la causa dello stop, imputato per il momento a una fortissima tempesta di sabbia.

L'impatto economico

"La nave panamense naviga con i propri motori a una velocità di 1,5 nodi": questo hanno annunciato le tv di Il Cairo poco fa. Fine di un incubo, quindi, per un incidente che ha avuto un impatto molto pesante sull'economia mondiale. Lo stop alla Ever Given, secondo un calcolo effettuato dagli esperti, ci è costato circa 50 miliardi di euro (59 miliardi di dollari). La Ever Given è rimasta ferma nel canale, bloccando tutto il traffico alle sue spalle, per 6 giorni, 3 ore e 38 minuti. Imponente lo sforzo per permetterle di riprendere il viaggio. Sono 27 mila i metri cubi di sabbia rimossi a una profondità di 18 metri per liberare la nave, ha sottolineato il portavoce dell'Autorità del Canale, George Safwat. I turni di lavoro saranno raddoppiati per consentire di smaltire il colossale ingorgo formatosi da entrambi i lati del canale, bloccato per sei giorni dalla portacontainer che si era incagliata in posizione diagonale martedì scorso a causa di una tempesta di sabbia.

Bloccate 400 imbarcazioni

Le navi rimaste bloccate sono quasi 400. Alcune di esse, nei giorni scorsi avevano deciso di fare marcia indietro e circumnavigare il Capo di Buona Speranza per arrivare a destinazione. Gli equipaggi dei 16 rimorchiatori inviati nel Canale, tra cui l'italiana Carlo Magno, hanno festeggiato la riuscita dell'operazione facendo suonare i nautofoni. Osama Rabei, presidente dell'Autorità del Canale, ha lodato "l'efficienza degli ingegneri egiziani" nella gestione della crisi, che ha bloccato merci per un valore pari a 9,6 miliardi di dollari al giorno, secondo i calcoli di Lloyds List. Le perdite economiche per l'Egitto, secondo l'Autorità, sono state invece pari a 12-14 miliardi di dollari al giorno. Si aprirà ora l'indagine sulle ragioni dell'incidente. L'ex vice presidente dell'Autorità del Canale, Mahmoud Taha, ha dichiarato alle televisioni che la tempesta di sabbia di martedì scorso ha sicuramente contribuito all'incagliamento dell'imbarcazione ma che, dal momento che altre 12 navi, alcune delle quali ancora più grandi della Ever Given, avevano attraversato il canale nelle stesse ore, è molto probabile ci sia stato un errore umano.