Usava la tessera del suocero morto per scaricare rifiuti che non erano suoi

Rho (Milano), 5 aprile 2023 - Scaricava quintali di rifiuti alla piattaforma ecologica utilizzando la tessera sanitaria del suocero morto nel 2018 e quasi sempre si trattava di rifiuti che non appartenevano a lui.

La polizia locale di Rho ha sventato una truffa ai danni del Comune e denunciato un 69enne, italiano, con precedenti penali per reati vari.

Il rhodense era diventato un habituè della piattaforma di via Sesia, si presentava spesso con tonnellate di rifiuti, materiali di risulta provenienti dallo svuotamento di solai e cantine. In alcuni casi si è trattato di 300 chilogrammi, a volte di quasi 500. Centinaia di accessi. Insomma un viavai decisamente sospetto che non è sfuggito ad Aser, la società che gestisce il servizio di igiene urbana sul territorio, che ha fatto una segnalazione all'ufficio ambiente e territorio della polizia locale.

Da qui sono partite le indagini coordinate dal comandante Antonino Frisone e attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza della piattaforma è stato accertato che il 69enne utilizzava un autocarro che non era intestato a suo nome, cosa vietata dai regolamenti. Che alcuni conferimenti sono stati fatti anche con la sua tessera sanitaria, ma il materiale non era di sua proprietà. Da qui la prima denuncia nei confronti dell'uomo per gestione abusiva dei rifiuti.

Ma l'anomalo quantitativo di rifiuti e la continuità degli accessi hanno spinto a ulteriori accertamenti: il 69enne utilizzava un'automobile a lui intestata, dotata di carrello per trasportare i carichi pesanti. Ma non erano rifiuti di sua proprietà. Le regole prevedono che si possano conferire 30 chilogrammi per un massimo di 4 volte all'anno, per un totale complessivo che non superi i 100 chilogrammi o litri in un anno. Il 69enne è andato ben oltre queste quantità. Per procedere alla denuncia gli agenti lo hanno atteso all'ingresso della piattaforma e gli hanno notificato il verbale.