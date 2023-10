Serie D. Tritium e Club Milano cercano conforto in casa

Dopo il pari esterno con la Real Calepina grazie al colpo di testa di Bertaglio, nel turno infrasettimanale di domani la Tritium è attesa tra le mura amiche dello stadio La Rocca alla partita contro la Casatese. La formazione di mister Di Blasio vuole cercare di allontanarsi dalle zone calde della classifica del girone B della serie D. Per riuscire in questo intento non si rinuncerà al 4-4-2 che assicura copertura del campo. L’idea è che prima occorra non prenderle per cercare di muovere la classifica, approfittando magari del turno casalingo, anche se l’avversario di turno è certamente ostico.

Nello stesso girone è impegnato il Club Milano di Scavo, reduce dal pareggio con il Ponte San Pietro (2-2). Se la dovrà vedere contro la Castellanzese che nell’ultimo turno è riuscita nell’impresa di superare di misura la corazzata Arconatese tra le mura amiche del Provasi. "Abbiamo fatto una gara dai due volti: la gara con il Ponte San Pietro è stata approcciata nella maniera corretta, siamo stati sfortunati - ha dichiarato il tecnico del Club Milano a seguito dell’ultima partita -. Sicuramente dovremo ripartire da quel primo tempo in cui la mia squadra ha dominato in lungo e in largo. C’è da far gol, perché poi le partite in questa categoria si decidono in base agli episodi". Secondo il tecnico nell’ultimo turno è stato colto un pari meritato. "Questo - prosegue - è un girone difficilissimo, l’importante è avere equilibrio, cercare sempre di muovere la classifica il più possibile, continuando a fare delle buone prestazioni. Dobbiamo difendere più forte, perché non si possono concedere certe occasioni. Non voglio una squadra che sale e scende dall’altalena durante la partita: occorre prendere insegnamento da certe partite ed essere più cattivi dal punto di vista agonistico. La strada è lunga, sarà un campionato complicatissimo ma il Club Milano è vivo, gioca le sue partite alla pari, per fortuna si gioca subito domani contro una squadra forte come la Castellanzese. Sarà dura affrontarla".Luca Di Falco