Serie D. Tritium bene così: è 1-1 con la Real Calepina

Nel girone B della serie D impegno probante oggi per il Club Milano in casa del Ponte San Pietro mentre la Tritium nell’anticipo di ieri pomeriggio ha pareggiato per 1-1 in trasferta con la Real Calepina. Contro i blues del Ponte San Pietro, il Club Milano affronta il primo di tre impegni ravvicinati, dopo due vittorie consecutive. Mister Scavo alla vigilia dell’incontro odierno predica però massima prudenza e concentrazione: "Arriviamo da due risultati positivi ma questo non deve affatto cambiare la nostra mentalità alla ricerca del risultato. Iniziamo una settimana importante: dopo la decima giornata di campionato si comincia a delineare la classifica. Entriamo secondo me in una settimana fondamentale che ci potrà dire qualcosa in merito al nostro futuro in questa categoria. L’ultima volta che avevamo fatto l’infrasettimanale avevamo raccolto solo due punti, ma non possiamo stavolta ripetere questi risultati. Affrontiamo il Ponte San Pietro, squadra di categoria da anni, giochiamo su un campo difficile contro giocatori esperti. Penso che questa gara sia già un bivio importante per la nostra stagione. Oggi e mercoledì saranno dei turni decisivi per delineare la classifica e dovremo perciò cercare di fare dei punti contro delle dirette concorrenti. Il Ponte San Pietro è una squadra che difficilmente rimarrà attardata in graduatoria".

Per quanto riguarda la Tritium, invece,quello raccolto ieri nell’anticipo disputato nella bergamasca contro la Real Calepina è da considerarsi come un buon punto. Al vantaggio dei padroni di casa con Piacentini al 28’ del primo tempo, ha risposto Bertaglio al quarto d’ora della seconda frazione di gioco sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I biancoazzurri del tecnico Di Blasio, nel turno infrasettimanale di mercoledì, ospiteranno la Casatese tra le mura amiche dello stadio La Rocca, tentando di sfruttare il fattore campo.Luca Di Falco