Serie D. Sangiuliano, che rabbia: "Meritiamo di più»

La sconfitta interna a Riozzo con l’Imolese (1-2) ha lasciato tanta amarezza in casa del Sangiuliano City, ma non c’è tempo per riflettere perché domani si torna di nuovo a giocare con la delicatissima trasferta a Carpi per il turno infrasettimanale di domani alle 14.30. Dopo aver incassato la quinta sconfitta stagionale nel girone D della serie D, ora un’altra dura prova per i gialloverdi che vogliono andare a giocarsi le loro carte su un campo molto difficile. Il tecnico Andrea Ciceri analizza così il momento dei suoi in una settimana molto dura e impegnativa: "È un momento difficile che forse dura da un po’ troppo perché la squadra ha dei valori e li sta dimostrando nelle prestazioni. Chiaro che le partite diventano complicate se come domenica scorsa, per una scelta imbarazzante da parte dell’arbitro, resti in dieci. Nell’ultima gara disputata abbiamo certamente qualche responsabilità in più, ma non solo per l’espulsione. In occasione del pareggio, infatti, abbiamo concesso all’Imolese, che stavamo riuscendo a mettere sotto, di ritornare in partita".

A questo punto è difficile anche spiegare l’andamento negativo della formazione gialloverde: "È difficile star qui a parlare di questa sconfitta dopo che la squadra, anche durante la settimana, mi dà sempre segni di grande disponibilità e impegno. Chiaro che mancano tanti aspetti per essere una squadra forte, però non meritiamo un filotto così negativo". Sull’espulsione di Brogno, che segue quella di Guerrini della gara precedente, il tecnico si esprime così: "Sicuramente c’è molta voglia di fare da parte dei ragazzi, abbiamo anche alzato il tasso di aggressività, ma se domenica scorsa a Ravenna per Guerrini è stata una totale invenzione dell’arbitro, quella di Brogno nell’ultimo turno ha visto l’arbitro estrarre il rosso dopo la sbracciata a seguito di un fallo, punendo di fatto il gesto, perché il giocatore dell’Imolese a terra rideva e diceva che non si era fatto assolutamente nulla".