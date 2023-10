Serie D. Orgoglio Sangiuliano: "Ci servono tre punti»

Al Guazzelli di Riozzo arriva oggi a far visita l’Imolese ma il Sangiuliano City punta al massimo della posta in palio dopo la battuta d’arresto di Ravenna. La gara vede in campo due formazioni appena retrocesse e i gialloverdi di mister Andrea Ciceri inaugurano una settimana intensa da cominciare con il piede giusto: "Si giocheranno tre partite e quindi questo potrà dirci qualcosa in più sulle prospettive del nostro campionato, ora però ragioniamo una gara alla volta, contiamo e speriamo di approcciare al meglio questo trittico e proprio per questo non abbiamo chiesto l’anticipo. Volevamo infatti preparare bene questa prima partita, poi alle altre ci penseremo dopo".

La gara odierna andrà perciò interpretata nel migliore dei modi da parte dell’undici gialloverde desideroso di riscattarsi e dimostrare il proprio valore: "La squadra arriva con molto rabbia e frustrazione per la partita di domenica scorsa a Ravenna soprattutto per l’episodio che ci ha pregiudicato la partita che volevamo fare con l’assurda espulsione di Guerrini. Abbiamo quindi masticato amaro tutta la settimana e speriamo che questa rabbia poi possa diventare un’energia positiva per la prestazione con l’Imolese. Se riusciremo a dare continuità penso che faremo una grande gara".

"Considero - aggiunge l’allenatore del Sangiuliano City- quello con il Ravenna un tassello importante da valorizzare per gli aspetti positivi che si sono visti durante la partita perché anche in inferiorità la squadra ha comunque dato alcune risposte, quindi dobbiamo ripartire da questo tipo di atteggiamento in una gara, quella con l’Imolese, in cui andremo alla ricerca sicuramente della prestazione e di conseguenza dei tre punti". All’arbitro Caggiari della sezione di Cagliari il compito di dirigere l’incontro di questo pomeriggio.