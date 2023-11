Serie C. Pro Sesto a Vicenza per una primizia. Mai due vittorie di fila in stagione

Con l’entusiasmo derivante dal ritorno al successo contro l’Albinoleffe, sfatandò un tabà vittoria che durava da fine settembre, la Pro Sesto si prepara per la trasferta di domani tra le mura del Vicenza nella quindicesima giornata del girone A di Serie C. Un impegno complicato contro un’avversaria che ha ambizioni di classifica molto differenti rispetto alla squadra ospite. Se la Pro punta alla salvezza, i veneti cercano la promozione, sono sesti con 22 punti ma ancora alla ricerca di continuità dopo l’ultima sconfitta in casa del Legnago, arrivata su calcio di rigore e con i veneti in dieci per l’ultimo quarto d’ora di partita. Il che significa, guardando al confronto odierno con i biancocelesti, che il Vicenza non potrà schierare lo squalificato Filippo Costa per la gara di questa sera alle 20.45. "Affronteremo - analizza Francesco Parravicini, tecnico della Pro - una squadra costruita per vincere il campionato e per di più arrabbiata. Noi abbiamo lavorato bene in settimana e, indipendentemente dalle defezioni, vogliamo e dobbiamo fare una grande prestazione".

Servirà in ogni caso una grande partita per centrare il secondo successo consecutivo, come mai è accaduto finora alla squadra di Parravicini, che nella giornata passata è finalmente riuscita ad aggiungere alla solidità difensiva la giusta cattiveria sotto porta. In questo modo è arrivato il 2-0 nello scontro diretto contro l’Albinoleffe, una delle concorrenti nella lotta per le posizioni di rincalzo nel girone A. Un’affermazione confezionata da Maurizii e Bussaglia, i due marcatori, già prima dell’intervallo nonostante una partenza con qualche patema in difesa, nella quale l’Albino aveva provato a smuovere il tabellino per primo non riuscendo però a centrare il bersaglio, La vittoria è arrivata senza nemmeno dover ricorrere alla vena realizzativa di Bruschi, tra i pochi che erano riusciti centrare il bersaglio nei weekend precedenti, nonostante una lunghissima degenza dovuta a un infortunio grave nella passata stagione.

Di fronte ci sarà un’avversaria che ha una filosofia simile a quella dei lombardi. Una formazione che annovera la seconda difesa del campionato per numero di gol subiti, soltanto 11 alla pari del Mantova dietro ai 9 della capolista Padova e della Triestina. Diciotto, invece, quelli fatti, cinque in più della Pro Sesto. Stessa distanza con i gol subiti (la squadra di Parravicini è a sedici). L’allenatore spite dovrà combattere ancora con le assenze, una costante in questa prima parte di stagione. Saranno cinque a Vicenza: Barranca, Caverzasi, Del Frate, Palazzi e Sereni restano infatti nella lista degli indisponibili. Convocati 23 giocatori tra cui il 2006 Matteo Saccone dalla Primavera per avere più copertura nel reparto dei portieri.