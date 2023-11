Quarto posto con tanti assenti. L’Urania sorride e aspetta Beverly

Quattro squadre al quarto posto, ma uno spirito decisamente in rampa di lancoa dopo le 3 vittorie nelle ultime 4 partite. Così la classifica della Wegreenit Milano è decisamente migliorata nelle ultime settimane, scalando posizioni fino ad arrivare vicino al vertice. Il fatto ancor più positivo è che tutto questo è successo pur in una situazione veramente di emergenza dal punto di vista del roster, con due assenze pesantissime nel settore lunghi. Da inizio stagione quella del centro americano Gerald Beverly, da inizio novembre quella dell’ala italo-moldava Ion Lupusor. L’arrivo di Landi a inizio campionato ha relativamente messo una toppa, perchè è un giocatore completamente diverso dall’americano. Potenzialmente, però, quando tornerà a disposizione diventerà un acquisto-bomba per la compagine di Davide Villa (nella foto) che potrà contare su un giocatore che a Udine, in A2, nella stagione 2019-20, fatturava per 13.2 punti e 7.5 rimbalzi. Intanto la squadra milanese prepara il prossimo match di sabato sul campo di Casale Monferrato, mentre il ritorno tra le mura amiche dell’Allianz Cloud è programmato venerdì 1° dicembre con il derby lombardo contro Treviglio. Sandro Pugliese