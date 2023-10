Pro Sesto subito in campo. Con la Virtus per il riscatto

Torna subito in campo la Pro Sesto di Francesco Parravicini, impegnata oggi nel turno infrasettimanale del girone A della Serie C. Pochi giorni dopo la sconfitta in casa del Trento, arrivata nonostante il vantaggio firmato da Bruschi in avvio di ripresa, i biancocelesti trovano un’avversaria in una posizione di classifica decisamente migliore. È la Virtus Verona, terza in graduatoria a pari punti con Triestina e Pro Vercelli a quattro lunghezze dal Padova capolista e a tre dal Mantova primo inseguitore. I veneti hanno avuto un’ottima partenza (tre vittorie di fila ad inizio campionato) a cui ha fatto seguito un andamento altalenante, con poche mezze misure. L’esempio lampante sono le ultime quattro partite, due vittorie e altrettante sconfitte, ma l’ultima è stata un successo casalingo contro il Fiorenzuola arrivato con un gol a pochi minuti dal termine che ha sollevato l’umore dei veneti in vista della trasferta in Lombardia.

Dal canto suo la Pro Sesto deve ritrovare la compattezza difensiva che aveva mostrato prima della partita di Trento, dove la squadra di Parravicini ha ceduto col passare dei minuti e non è stata nemmeno fortunatissima. Esempio lampante il gol del 2-1 arrivato su un tiro probabilmente innocuo, trasformatosi nel sorpasso per una deviazione con la schiena. Il ritorno alla segnatura di Bruschi è una buonissima notizia per il tecnico biancoceleste, che dopo diversi mesi di stop ritrova un giocatore fondamentale per i destini della Pro, da inizio stagione alle prese con qualche difficoltà in fase offensiva. Il ruolino di marcia da due vittorie (arrivate contro l’Alessandria ultimo e il Fiorenzuola terzultimo) con tre pareggi e quattro sconfitte vale oggi il quartultimo posto a pari merito con l’Albinoleffe. In più, col turno infrasettimanale di mezzo, fondamentale sarà dosare bene le forze sapendo che sabato alle 18.30 bisognerà affrontare la Giana a domicilio.