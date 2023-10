Pro Sesto in difficoltà. La scossa di Parravicini: "Contro la Giana servirà un altro atteggiamento»

La seconda sconfitta consecutiva in campionato per la Pro Sesto, battuta in casa dalla Virtus Verona nel turno infrasettimanale, trattiene i biancocelesti al terzultimo posto della classifica di Serie C girone A con nove punti. A pari merito c’è il Fiorenzuola, sotto soltanto Alessandria a 5 (con una partita in meno) e Novara a 4. Una situazione che non può far felice Francesco Parravicini, la cui squadra non conosce vittoria dal 2-0 rifilato ai “grigi“ il 29 settembre scorso. "Sicuramente prendere gol al 3’ su calcio d’angolo con una deviazione fortuita ci ha condizionato, anche perché ci confrontavamo con una squadra di grande qualità, ma questo aspetto non deve essere un’alibi - dice il tecnico - Abbiamo fatto una prestazione negativa in una partita in cui avremmo dovuto mettere in campo un atteggiamento differente. Dobbiamo capire perché non siamo riusciti ad avere il giusto approccio e lavorare su questo. È vero, alla fine avremmo anche potuto ottenere il pari, il calcio è così, ma rimane comunque la prestazione negativa che dobbiamo analizzare a fondo e velocemente perché sabato ci aspetta un’altra partita fondamentale per il nostro percorso".

Sarà un derby lombardo, contro la Giana Erminio, che ha già estromesso la Pro Sesto dalla Coppa Italia (pur in una sfida con formazioni molto sperimentali) e che ha collezionato sette punti nelle ultime quattro partite di campionato, l’ultima un pareggio a reti bianche contro l’Albinoleffe.