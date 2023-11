Premier in contropiede:: "A Milano manca serenità"

Roberto Premier, simbolo dell’Olimpia Milano, e del basket italiano che fu, fatica oggi a comprendere il momento dei colori biancorossi che nel cuore gli sono rimasti: "Indecifrabile. Alti e bassi stratosferici, ha giocato punto a punto con Bologna, e ha perso perchè la Virtus ha interpretato meglio i momenti chiave. Poi vince non dico facile, ma bene con l’Efes, dopo aver domininato un Valencia lanciatissimo. In campionato batte la grande Venezia ma va a perdere a Scafati. Senza dimenticare Pesaro".

Peccato originale pare essere il mancato inserimento di Kevin Pangos.

"Vediamo come risolvono il problema Pangos, se lo sostituiscono o meno. A me non ha mai convinto, ma sono opinioni personali. Ora magari va allo Zalgiris e fa sfracelli, ma mi è parso un giocatore in grado di incidere solo segnando. Non lo vedevo governare la squadra".

In campo si vede una squadra debole anche psiologicamente, nonostante l’esperienza.

"Da ex giocatore noto una cosa: quando un giocatore sbaglia, la prima cosa che fa è voltarsi verso la panchina. Una via di mezzo tra paura e attenzione alla reazione dell’allenatore. La panchina è molto lunga, il cambio è sempre pronto: come un senso di incertezza. Lo stato d’animo non mi pare così sereno. Non dico che devi andare in campo rilassato, ma questo può creare un po’ di scompensi “mentali“ a livello di gioco"

Messina e certe sue dichiarazioni sono state al centro del ciclone in questi giorni.

"A livello di titoli ed esperienza non si discute. Si potrebbe al contrario dibattere su certi metodi e l’impatto che queste hanno sui giocatori. Lo fa perchè lo ha sempre fatto, come Obradovic, ma può darsi che con determinati individui possa non funzionare".

C’è chi dice sia una pecca del doppio-ruolo: allenatore e presidente.

"Ha un compito notevole, con uno sponsor straordinario, può darsi che senta il peso della responsabilità".

Intanto l’Olimpia Milano domani giocherà a Belgrado. Lei, il 27 febbraio 1985, segnò 21 punti proprio contro la Stella Rossa.

"Sinceramente, non ricordo quell’episodio. Ma tra la Jugoslavia di allora, e il resto d’Europa, la rivalità era accesa. Ma ricordo quando, in maglia Gorizia, ne segnai 42 al Partizan di Dragan Kikanovic davanti a 2.500 tifosi slavi. Ma a giocare in casa eravamo noi".