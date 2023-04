In gara 3 Milano ribalta il fattore campo: Lube battuta per 3 a 0

Milano – Ribaltato il fattore campo: l’Allianz Powervolley Milano batte, in gara tre delle semifinali scudetto, la Cucine Lube Civitanova per 3 set a 0 in un match mai troppo in discussione e con tanta qualità messa in mostra. Per i lombardi la partita non inizia nel migliore dei modi, con difficoltà in fase di cambio palla e in ricezione. Minuto dopo minuto con un buon Patry presente anche in difesa, oltre che in attacco, i ragazzi di Piazza riguadagnano terreno nonostante i troppi errori dai 9 metri. Con pazienza sono proprio i lombardi a sorprendere la Lube e a portare a casa il set.

Nel secondo, la Lube non riesce a reagire: Nikolov spesso sbaglia e Zaytsev non è particolarmente efficace. Dall’altro lato ci pensa Loser con i suoi primi tempi che consentono alla Powervolley di scappare nel punteggio. La Lube recupera qualcosa ma non è sufficiente: la compagine meneghina va sul 2 a 0. Sono più i meriti della Powervolley che i demeriti dei cucinieri che provano in tutti i modi a invertire la rotta di marcia. Qualche disattenzione di troppo e tanti punti regalati al servizio permettono alla formazione di Blengini di portarsi sotto. Il finale di set è nel segno di Gabi Garcia che dà una grossa mano ai suoi e permette di riaprire il parziale: regna l’equilibrio. Il terzo set si decide ai vantaggi con Milano che spreca su turno di servizio di Ishikawa un match point a causa di un errore del giapponese. Arriva una seconda occasione per chiudere l’incontro: i ragazzi della Powervolley non sprecano la chance. Melgarejo la chiude con un muro e regala una netta vittoria ai suoi. Sabato, alle 20.30, i meneghini avranno la ghiotta opportunità di chiudere la serie e volare in finale.

Cucine Lube Civitanova – Allianz Powervolley Milano: 0-3 (23-25; 18-25;24-25)